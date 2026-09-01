San Juan se prepara para convertirse en sede de los Juegos Nacionales para Adultos Mayores 2026, una competencia federal que reunirá a 1.392 participantes de 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El encuentro se desarrollará del 28 de septiembre al 2 de octubre y tendrá actividades en distintos escenarios deportivos de la provincia.

La propuesta contará con 11 disciplinas deportivas y buscará combinar la competencia con espacios de participación social, integración y expresión cultural para las personas mayores. Las delegaciones estarán conformadas por 58 representantes de cada jurisdicción participante.

El acto inaugural está previsto para el 28 de septiembre, a las 20, en el Estadio Aldo Cantoni, donde quedará oficialmente habilitada una agenda que se extenderá durante cinco jornadas.

Una competencia con alcance federal

La realización de los Juegos en San Juan había sido anunciada un año atrás por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y posteriormente ratificada por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero.

La confirmación se produjo durante la 173ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo, realizada en la provincia, y cuenta con el respaldo del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Deporte.

El evento representa además una oportunidad para mostrar la infraestructura deportiva provincial y generar movimiento turístico durante los días de competencia.

La programación contempla una amplia variedad de actividades, con modalidades y categorías adaptadas a las características de cada disciplina. Los participantes competirán en tejo, sapo, tenis de mesa, orientación, newcom, pádel, tenis, circuito de habilidades, ajedrez, truco y natación. Las pruebas contemplarán participación femenina, masculina y mixta, según las particularidades de cada especialidad.

Los escenarios de los Juegos

Las actividades estarán distribuidas en diferentes espacios deportivos y recreativos de San Juan. La organización apunta a aprovechar escenarios de referencia de la provincia para concentrar las distintas disciplinas.

El Velódromo Vicente Chancay será sede de ajedrez, truco, tenis de mesa, sapo y tejo. En tanto, el Estadio UPCN recibirá las competencias de newcom.

El Club Banco Hispano concentrará el circuito de habilidades, tenis y pádel, mientras que el Parque de Mayo será escenario de las pruebas de orientación.

La natación se desarrollará en El Almendro, completando el circuito de espacios destinados a la competencia.

Deporte, integración y turismo

La llegada de delegaciones de todo el país plantea un impacto que excede el plano estrictamente deportivo. La organización busca promover la actividad física, la participación social y el intercambio entre personas mayores de diferentes puntos de la Argentina.

A su vez, la realización del evento permitirá generar movimiento en sectores vinculados al turismo, la gastronomía, el transporte y los servicios durante los días de competencia.