San Juan se prepara para convertirse durante casi tres semanas en uno de los principales escenarios del patinaje artístico argentino. Un total de 1.900 deportistas de diferentes provincias llegarán para disputar el Campeonato Nacional Absoluto de Patinaje Artístico 2026.

La competencia comenzará este domingo 30 de agosto y se extenderá hasta el 17 de septiembre en el Velódromo Multipropósito Vicente Alejo Chancay, que recibirá una intensa programación con representantes de distintos puntos del país.

El certamen representa la instancia definitiva del calendario nacional. Los patinadores que consiguieron su clasificación luego de participar de la Copa Apertura y la Copa Clausura competirán en San Juan con un objetivo central: quedarse con el título oficial de Campeón Nacional.

La magnitud de la convocatoria implicará la llegada no solo de los 1.900 atletas, sino también de entrenadores, integrantes de los equipos y familiares que acompañarán a los competidores durante las diferentes jornadas.

En ese contexto, San Juan volverá a albergar una competencia deportiva de alcance nacional y el Velódromo Vicente A. Chancay será el epicentro de las actividades durante 19 días.

Cuándo será la apertura oficial

Si bien las competencias comenzarán el 30 de agosto, el acto oficial de apertura del Campeonato Nacional Absoluto está previsto para el viernes 4 de septiembre, a las 20.

El evento cuenta con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Deporte.

La realización del campeonato también representará un importante movimiento de visitantes durante más de dos semanas, debido a la cantidad de deportistas y acompañantes que arribarán a la provincia.

El Nacional Absoluto concluirá el 17 de septiembre, luego de definir a los campeones argentinos de la temporada 2026.