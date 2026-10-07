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San Juan recibirá a 60 jóvenes de todo el país por el Congreso Nacional de JUCAL
POR REDACCIÓN
San Juan será sede del XXIX Congreso Nacional de la Juventud de la Unión Cultural Argentino Libanesa (JUCAL), un encuentro que reunirá a unos 60 jóvenes de distintas provincias argentinas durante tres jornadas de actividades culturales, formativas y solidarias.
El Congreso se desarrollará los días 10, 11 y 12 de octubre y tendrá como sede principal al Club Sirio Libanés. La propuesta es organizada por JUCAL Filial San Juan y apunta a fortalecer el vínculo entre las distintas filiales del país, además de promover el conocimiento y la difusión de la cultura argentino-libanesa.
JUCAL es una organización civil sin fines de lucro que reúne a jóvenes descendientes de libaneses y a personas interesadas en la cultura del país de Medio Oriente. Sus actividades abarcan propuestas culturales, artísticas, gastronómicas y solidarias.
Recorridos y actividades en San Juan
A lo largo de las tres jornadas, los participantes tendrán la posibilidad de conocer distintos puntos de la provincia. El programa contempla recorridos y actividades en Capital y Rivadavia, además de visitas al Dique Punta Negra, la Virgen del Líbano y otros espacios representativos de San Juan.
El cronograma también incluirá charlas y propuestas culturales con la participación de María José Massut, Melisa Trad, el Ballet Salam de Santa Fe, Virginia Merlo y Ariel Cavalier. A estas actividades se sumarán presentaciones de los ballets sanjuaninos Nahnu y Nassibi, además de diferentes propuestas recreativas.
El encuentro también tendrá un componente solidario. En ese marco, los jóvenes participantes realizarán una donación de cajas navideñas al grupo Navidar.