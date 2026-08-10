San Juan será sede del 4° Torneo Nacional Femenino de Mamis e Intermedias, una competencia que reunirá a equipos de Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y San Juan. El certamen se desarrollará del 13 al 17 de agosto en el Estadio Aldo Cantoni y contará con 22 delegaciones.

Durante cinco jornadas, entre las 9 y las 21, el hockey sobre patines femenino será protagonista en uno de los escenarios deportivos más importantes de la provincia. La competencia cuenta con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Equipos de cuatro provincias

La edición 2026 tendrá una importante presencia de conjuntos visitantes. Desde Córdoba, Mendoza y Entre Ríos llegarán delegaciones que se sumarán a los representantes sanjuaninos para disputar una competencia que busca consolidarse en el calendario nacional.

En la categoría Mamis participarán 17 equipos, mientras que Intermedias tendrá cinco conjuntos. En total, se espera la presencia de unas 250 protagonistas, entre jugadoras y cuerpos técnicos.

La categoría Mamis estará integrada por Las Gacelas, Olimpia Fucsia, Huarpes Negro, SEC, Rivadavia, Huarpes Rojo, Decanas, Sudamérica, Aberastain Negro, Social, Aberastain Blanco, Aberastain Naranja, Maipú Giol, Olimpia, Rivadavia Celeste, Lomas Rojo y Richet Zapata. En Intermedias competirán Hispano, Argentino, Olimpia, Hispano Azul y Rivadavia.

Una competencia pensada para todas

El torneo contempla a deportistas mayores de 30 años en Mamis, sin límite de edad. En Intermedias podrán participar jugadoras desde los 23 años que acrediten al menos una temporada sin competir oficialmente.

La organización también trabajó en la logística para garantizar el alojamiento y la asistencia de las delegaciones visitantes, con el objetivo de que ningún equipo quedara afuera de esta nueva edición.

Las entradas tendrán un valor general de $2.500, mientras que los menores de 12 años ingresarán gratis. La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar durante cinco días una verdadera fiesta del hockey sobre patines femenino.