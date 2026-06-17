El Gobierno de San Juan anunció la llegada de la Escuela de Formadores de Fundación River Plate, un programa de capacitación gratuito que se desarrollará el martes 30 de junio y miércoles 1 de julio de 2026 en el estadio Aldo Cantoni.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de BBVA Argentina, se llevará a cabo de 9 a 18 horas y está orientada a fortalecer el trabajo de los clubes deportivos locales a través de la formación de sus referentes.

La propuesta está dirigida principalmente a dirigentes, entrenadores, deportistas, profesores de Educación Física y familias vinculadas a instituciones deportivas, aunque la convocatoria es abierta al público en general.

El programa tiene un enfoque social, educativo y federal, y busca brindar herramientas para que los clubes puedan consolidarse como espacios de inclusión, contención y desarrollo comunitario a través del deporte.

La capacitación se estructura en cinco ejes principales. En primer lugar, se abordarán contenidos de Pedagogía y Valores, con el objetivo de utilizar el deporte como herramienta de formación e inclusión social. También se trabajará sobre Psicología Deportiva, con estrategias para el manejo de grupos, la motivación y el acompañamiento emocional de niños y adolescentes.

Otro de los pilares será la Educación Financiera, orientada a mejorar la administración y sostenibilidad de los clubes. Además, se incluirán contenidos vinculados a la prevención de problemáticas actuales, como las apuestas online en menores, con foco en la concientización.

Finalmente, se desarrollarán herramientas de planificación y metodología de entrenamiento, adaptadas a las realidades de cada institución, con el fin de optimizar el trabajo deportivo y organizativo.

Desde la organización informaron que quienes deseen participar deberán completar un formulario de inscripción, mientras que para obtener más información se encuentra disponible el correo electrónico .