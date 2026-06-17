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San Juan recibirá la Escuela de Formadores de Fundación River
POR REDACCIÓN
El Gobierno de San Juan anunció la llegada de la Escuela de Formadores de Fundación River Plate, un programa de capacitación gratuito que se desarrollará el martes 30 de junio y miércoles 1 de julio de 2026 en el estadio Aldo Cantoni.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de BBVA Argentina, se llevará a cabo de 9 a 18 horas y está orientada a fortalecer el trabajo de los clubes deportivos locales a través de la formación de sus referentes.
La propuesta está dirigida principalmente a dirigentes, entrenadores, deportistas, profesores de Educación Física y familias vinculadas a instituciones deportivas, aunque la convocatoria es abierta al público en general.
El programa tiene un enfoque social, educativo y federal, y busca brindar herramientas para que los clubes puedan consolidarse como espacios de inclusión, contención y desarrollo comunitario a través del deporte.
La capacitación se estructura en cinco ejes principales. En primer lugar, se abordarán contenidos de Pedagogía y Valores, con el objetivo de utilizar el deporte como herramienta de formación e inclusión social. También se trabajará sobre Psicología Deportiva, con estrategias para el manejo de grupos, la motivación y el acompañamiento emocional de niños y adolescentes.
Otro de los pilares será la Educación Financiera, orientada a mejorar la administración y sostenibilidad de los clubes. Además, se incluirán contenidos vinculados a la prevención de problemáticas actuales, como las apuestas online en menores, con foco en la concientización.
Finalmente, se desarrollarán herramientas de planificación y metodología de entrenamiento, adaptadas a las realidades de cada institución, con el fin de optimizar el trabajo deportivo y organizativo.
Desde la organización informaron que quienes deseen participar deberán completar un formulario de inscripción, mientras que para obtener más información se encuentra disponible el correo electrónico .