La comunidad motociclista de San Juan tendrá un fin de semana de encuentro, ruta y concientización con una nueva edición de la Rodada Rosa, organizada en el marco de WRWR Argentina. La propuesta se desarrollará entre el sábado 3 y el domingo 4 de octubre y estará abierta a moteras, moteros y viajeros que quieran sumarse.

La agenda comenzará el sábado con la llegada del Pase Dorado y una rodada hacia la Difunta Correa. Habrá dos puntos de encuentro: a las 20 en la estación Gulf ubicada frente a Basualdo y a las 20.30 en la estación Axion frente al Aeropuerto.

Desde allí, la caravana continuará hasta la Difunta Correa, donde está prevista la recepción del Pase Dorado y una actividad nocturna. También se realizará una preinauguración del cartel destinado a viajeros, una iniciativa que busca generar un espacio específico para quienes recorren las rutas sin intervenir las señales viales con calcomanías.

La Rodada Rosa llegará hasta Punta Negra

El domingo 4 será el turno de la Rodada Rosa, una actividad vinculada con la concientización sobre el cáncer de mama y que tendrá como destino final el Dique Punta Negra.

La convocatoria tendrá como uno de sus puntos de encuentro la terminal de la Difunta Correa. También podrán sumarse participantes desde la estación Shell ubicada en Ignacio de la Roza y lateral de Circunvalación.

Una vez en Punta Negra, la propuesta será compartir un almuerzo a la canasta, por lo que cada participante deberá llevar lo que desee consumir y compartir durante el encuentro.

Una convocatoria abierta a la comunidad motera

La organización invitó a participar a mujeres moteras, motociclistas y viajeros que deseen acompañar las distintas actividades del fin de semana.

Además del recorrido, la iniciativa busca combinar el encuentro entre amantes de las motos con un mensaje de prevención y concientización. Bajo la consigna “Rodamos juntas, nos cuidamos y concientizamos”, el domingo tendrá como eje la importancia de la detección y el cuidado frente al cáncer de mama.