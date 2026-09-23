Más de 100 vehículos llegarán este jueves 24 de septiembre a San Juan para completar la cuarta etapa del 23° Gran Premio Argentino Histórico, organizado, patrocinado y fiscalizado por el Automóvil Club Argentino. Los primeros autos están previstos alrededor de las 18 en la zona del Bicentenario, después de recorrer el tramo que une Catamarca con San Juan.

“Estamos esperando ansiosos ya la llegada del 23° Gran Premio Histórico que organiza el Automóvil Club Argentino”, expresó Roberto “Tito” Otiñano, presidente del ACA filial San Juan, a DIARIO HUARPE. La cuarta etapa llegará este jueves a la provincia y los primeros vehículos están previstos alrededor de las 18 en la zona del Bicentenario.

Roberto “Tito” Otiñano invitó a los sanjuaninos a recibir a los participantes. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Otiñano destacó que se trata de una competencia deportiva que también tiene un componente turístico y solidario. “Es una competencia deportiva, pero al mismo tiempo es turística porque recorre varias provincias del país”, señaló.

Un recorrido por varias provincias

El Gran Premio comenzó en Buenos Aires hace tres o cuatro días y ya pasó por distintos puntos del país. “Se hizo Buenos Aires-Luján, una etapa de velocidad media, Luján-Córdoba, Córdoba-Catamarca y luego se ha hecho una etapa en Catamarca”, explicó Otiñano.

Este jueves será el turno del tramo Catamarca-San Juan, correspondiente a la cuarta etapa. “El día viernes parten de San Juan a Córdoba que es la llegada y la finalización del Gran Premio”, detalló el presidente del ACA filial San Juan.

Una competencia de regularidad

Otiñano remarcó que la prueba no consiste en una carrera de velocidad absoluta. “Todo es regularidad, controlada y el ganador es el que mejor se amolde al horario previsto por el reglamento”, explicó.

La competencia contará con más de 100 vehículos de diferentes marcas y épocas. “Vienen vehículos de todas las marcas, desde las tradicionales coupecitas de los años 40 hasta los autos más modernos”, señaló.

También habrá autos posteriores a 1982

Una de las novedades de esta edición está relacionada con los vehículos habilitados para participar. “Antes era hasta el año 82, ahora se abrió del año 82 para adelante”, explicó Otiñano, por lo que también podrán observarse modelos más modernos.

Los vehículos estarán preparados especialmente para la competencia, con sus colores, el escudo del Automóvil Club y sus números. La propuesta busca ofrecer al público una imagen vinculada con las carreras de otras épocas.

Cinco kilos de alimentos por competidor

El Gran Premio también tiene un objetivo solidario y cada competidor debe realizar un aporte. “Cada competidor está obligado a entregar 5 kilos de alimentos no perecederos a Cáritas de la Iglesia Católica”, explicó Otiñano.

El presidente del ACA filial San Juan destacó el sentido de esta iniciativa destinada a los más necesitados. “Así que es una buena obra y es una obra de bien”, sostuvo.

Una invitación abierta al público

La llegada del Gran Premio a San Juan será de acceso gratuito y no será necesario ser socio del Automóvil Club Argentino. “Es de total gratuidad, así que abierto a todo público”, remarcó Otiñano.

El dirigente invitó a los sanjuaninos a acercarse para recibir a los corredores y disfrutar de los vehículos. Además, destacó que estará como invitado Sobiesław Zasada, corredor polaco de 96 años que ganó el Gran Premio en 1967.

La última visita del Gran Premio Histórico a San Juan fue hace dos años. Ahora, la provincia volverá a recibir la competencia con más de 100 vehículos en una jornada que combinará automovilismo, turismo y solidaridad.