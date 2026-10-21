San Juan ya supera los 1.600 inscriptos para las dos grandes pruebas Ironman que se disputarán entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre. El Ironman 51.50 cuenta hasta el momento con 945 participantes, mientras que el Ironman Full registra otros 661, con inscripciones que continúan abiertas para ambas competencias.

La convocatoria reúne a triatletas de Argentina y de decenas de países, consolidando la presencia internacional de la provincia en una de las disciplinas de resistencia más exigentes. Además, durante 2026 San Juan será la única ciudad del mundo en recibir las tres distancias Ironman, luego de haber organizado el 70.3 en marzo.

El Ironman 51.50 ya tiene 945 inscriptos

La primera de las competencias se desarrollará el viernes 30 de octubre y tiene una marcada mayoría de participantes argentinos, con 852 inscriptos hasta el momento. También confirmaron su presencia atletas de Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Chile, Ecuador, Perú, Alemania, España, México y Suiza.

En esta distancia, los triatletas deberán completar 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo. La cifra de participantes todavía puede aumentar, ya que el proceso de inscripción no finalizó.

El Ironman Full suma 661 participantes de 51 países

El domingo 1 de noviembre será el turno de la distancia Full, que registra 661 inscriptos provenientes de 51 países, de acuerdo con los datos difundidos. Argentina lidera la lista con 443 participantes, seguida por Brasil, con 84, y Uruguay, con 36.

La nómina también incluye atletas de Estados Unidos, Colombia, Paraguay, Chile, Perú, Francia, Alemania, Canadá, España y México, entre otros países. Al igual que en el 51.50, las inscripciones permanecen abiertas y existe la posibilidad de que algunos triatletas anotados en la primera prueba también participen en la distancia Full.

El desafío de esta modalidad contempla 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de pedestrismo. Se trata de una exigencia de resistencia que reunirá en San Juan a deportistas de distintos puntos del mundo durante el primer fin de semana de noviembre.

San Juan recibirá las tres distancias Ironman durante 2026

La agenda deportiva tiene un significado especial para la provincia, que durante este año será la única ciudad del mundo en albergar las tres distancias de la franquicia. La temporada comenzó en marzo con el IRONMAN 70.3 y continuará con el 51.50 en octubre y el Full en noviembre.

La llegada de atletas internacionales para ambas pruebas volverá a poner a San Juan en el centro de la escena del triatlón. Con más de 1.600 inscriptos entre las dos competencias y las inscripciones todavía abiertas, la convocatoria podría seguir creciendo en los días previos a la largada.