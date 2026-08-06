San Juan volverá a convertirse en la capital del hockey sobre patines con la realización del 4° Torneo Nacional Femenino de Mamis e Intermedia, que se disputará del 13 al 17 de agosto en el Estadio Aldo Cantoni. El certamen reunirá a 22 equipos de distintos puntos del país y continúa consolidándose como uno de los eventos más importantes de estas categorías.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Sandra Vila, integrante del comité organizador, destacó el crecimiento que tuvo el campeonato desde su creación y el trabajo realizado por las propias jugadoras para fortalecer la actividad. "Ya es el cuarto año que se realiza a nivel nacional. Cada año vamos mejorando. Las Mamis Hockey llevan aproximadamente 25 años de trabajo y durante ese tiempo se fueron formando reglamentos. Lo más importante es que está manejado por jugadoras, por mujeres", expresó.

La dirigente resaltó además el respaldo institucional recibido para esta edición. "Contamos con el apoyo de la Federación Sanjuanina de Patín y del Gobierno Provincial. Este año nos prestaron el Aldo Cantoni, algo fantástico para nosotros y para la gente que viene de afuera, porque pueden jugar en la cuna del hockey sobre patines", señaló.

En total participarán 17 equipos de la categoría Mamis y cinco de Intermedia. La categoría Mamis está destinada a jugadoras mayores de 30 años, sin límite de edad, mientras que la Intermedia reúne a deportistas desde los 23 años, con el requisito de llevar al menos una temporada sin competir oficialmente.

Vila explicó que esta última división surgió como una alternativa para muchas jugadoras jóvenes que quedaron sin competencia cuando algunos clubes dejaron de presentar equipos femeninos.

Los partidos se jugarán todos los días entre las 9 y las 21 horas, ofreciendo cinco jornadas a puro hockey. Además, la organización realizó un importante esfuerzo para facilitar la llegada de delegaciones de otras provincias. "A pesar de la situación económica, tratamos de conseguir albergues y acompañar a los equipos para que pudieran participar. Queremos que nadie se quede afuera", comentó.

Desde la organización remarcaron que el campeonato se desarrolla sin fines de lucro y que gran parte del trabajo se realiza de manera voluntaria. El apoyo del Gobierno Provincial y de la Federación Sanjuanina de Patín resulta clave para afrontar los costos de seguridad, cobertura médica y logística que exige un torneo nacional. También fue declarado de Interés Cultural por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, un reconocimiento al impacto social y deportivo que genera el evento.

Para colaborar con los gastos del campeonato, se estableció una entrada general de $2.500, mientras que los menores de 12 años ingresarán sin cargo.

Con un escenario emblemático como el Aldo Cantoni, la presencia de 22 equipos y el compromiso de quienes impulsan el crecimiento del hockey femenino, San Juan volverá a ser anfitriona de una verdadera fiesta del deporte sobre ruedas.