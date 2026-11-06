San Juan recorrerá centros de jubilados durante noviembre en tres jornadas

La Dirección de Políticas para Personas Mayores realizará durante noviembre una serie de visitas a centros de jubilados de Sarmiento, Chimbas y Rawson. La iniciativa busca conocer las necesidades de cada institución, escuchar a sus integrantes y brindar herramientas para fortalecer su funcionamiento.

Las actividades se desarrollarán en el marco de la propuesta “Visitando tu centro”, que forma parte del programa “Mayor Bienestar”. Los encuentros también apuntan a promover la contención, la formación y la participación de las personas mayores.

El cronograma de visitas

La primera jornada será el miércoles 11 de noviembre, de 17:30 a 19, en el Centro de Jubilados Minero Los Berros, ubicado en Belgrano s/n, en esa localidad del departamento Sarmiento.

El miércoles 18, de 16:30 a 18, los equipos estarán en el Centro de Jubilados Jóvenes con Experiencia, situado en la intersección de Malvinas Argentinas y Valle Fértil, en Villa Observatorio, Chimbas.

Por último, el miércoles 25 de noviembre, de 17 a 18:30, visitarán el Centro de Jubilados Augusto Krause, ubicado en pasaje Argentino, entre Quiroz y Espeleta, en Rawson.

Escucha y fortalecimiento institucional

Las visitas estarán encabezadas por autoridades y equipos técnicos de la Dirección de Políticas para Personas Mayores. El objetivo es generar espacios de escucha activa, contención y formación, además de conocer la realidad de cada entidad.

La propuesta se enmarca en “Mayor Bienestar”, un programa que impulsa acciones vinculadas con la salud, el esparcimiento, la recreación, la información y la educación permanente. A través de estos encuentros, se busca fortalecer el vínculo con los centros que convocan a personas mayores en distintos departamentos de San Juan.