El Departamento de Hidráulica completó la primera etapa de un plan de recuperación de la red de riego de San Juan, con la intervención de 4.096,64 m² de canales de hormigón y la renovación de 130 compuertas. Las obras sobre los canales demandan una inversión cercana a los $953 millones y el organismo ya proyecta una segunda etapa para continuar mejorando la infraestructura.

Los trabajos alcanzaron al Canal Céspedes y sectores de Zonda, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson, Pocito, Ullum, Albardón, San Martín, Caucete, 25 de Mayo, Sarmiento, 9 de Julio y Angaco. El objetivo es recuperar la impermeabilidad de los canales, reducir las pérdidas por filtración y mejorar la conducción del agua.

José María Ginestar, director de Hidráulica, explicó en San Juan en Noticias, por Radio Mitre 95.1, que las intervenciones forman parte de un programa que comenzó con obras de menor escala sobre distintos componentes de la red.

“Al principio de la gestión hablábamos de mantener el sistema de riego con obras menores, con la reparación de los compartos, con la medición en los compartos, con los paños de hormigón y las compuertas”, señaló. Sobre esa planificación, agregó que “habíamos dado un avance en esta primera etapa que teníamos propuesta”.

El recambio de las compuertas

En paralelo, Hidráulica retiró 130 compuertas deterioradas y colocó nuevas estructuras en Pocito, Sarmiento, Zonda y 25 de Mayo. Esta intervención tuvo un presupuesto específico de $225.053.425,40, independiente de los casi $953 millones destinados a los paños de hormigón.

Ginestar explicó que el mantenimiento de estos elementos también requiere una respuesta permanente del organismo. Por ese motivo, se prevé incorporar equipamiento menor y materiales para la herrería de Hidráulica, que permitan reparar chapas, soldaduras y marcos cuando se produzcan roturas.

“En definitiva, cuando hay un problema sobre las compuertas hay que ir y repararlas”, afirmó el funcionario.

Habrá una segunda etapa

La finalización de esta primera fase no significará el cierre de las intervenciones. El plan contempla una segunda etapa para continuar con la reparación de canales y avanzar en nuevos recambios de compuertas en sectores que requieran mejoras.

Ginestar reconoció que estos trabajos quedaron durante las últimas semanas en un segundo plano frente a las tareas preventivas que realiza Hidráulica ante el escenario hídrico previsto para el verano.

“Ha quedado un poco opacado por estos trabajos de mitigación y la situación climática que se avizora”, sostuvo. Sin embargo, aseguró que el organismo continúa trabajando sobre la red que permite distribuir el agua en los distintos departamentos.

Las obras buscan dejar el sistema en mejores condiciones para transportar el recurso, disminuir las pérdidas y afrontar una temporada en la que el manejo del agua volverá a estar entre las principales tareas de Hidráulica.