Un Volkswagen T-Cross vinculado a una causa por robo agravado con arma de fuego en Buenos Aires fue detectado en San Juan durante un procedimiento policial realizado el jueves 15 de octubre. El vehículo presentaba presuntas adulteraciones en sus elementos identificatorios y quedó bajo secuestro preventivo por disposición judicial.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Registro Único Provincial de Verificación de Automotores y Autopartes (RUPVAA), quienes advirtieron anomalías durante la inspección técnica del rodado.

Al revisar las numeraciones identificatorias, los especialistas encontraron signos de adulteración. A partir del análisis de otros elementos de seguridad incorporados de fábrica, lograron determinar la identidad real del automóvil.

Tenía un pedido de secuestro vigente

Una vez establecida la identidad del Volkswagen T-Cross, el personal policial consultó los sistemas oficiales y confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente, relacionado con una investigación por robo agravado con arma de fuego ocurrido en la provincia de Buenos Aires.

Ante el hallazgo, intervino la autoridad judicial competente en San Juan, que dispuso el secuestro preventivo del automóvil y de la documentación vinculada, además de la realización de las pericias correspondientes.

Los efectivos del RUPVAA también se comunicaron con las autoridades judiciales bonaerenses para informar sobre el procedimiento y coordinar las actuaciones necesarias.

La investigación continúa para esclarecer la situación del rodado y determinar su vinculación con el hecho delictivo.

Controles para detectar autos adulterados

El procedimiento forma parte de las tareas de verificación vehicular que se realizan en San Juan para detectar posibles alteraciones en las identificaciones de automotores y establecer su procedencia.

En este caso, el análisis de los elementos de seguridad de fábrica permitió identificar el vehículo pese a las irregularidades detectadas y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.