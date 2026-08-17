San Juan registra 4.674 siniestros viales en lo que va de 2026, la cifra más baja para el mismo período de los últimos cinco años, de acuerdo con un informe elaborado por la Dirección de Planificación, Coordinación y Control de la Seguridad Vial D-7, a través del Departamento de Accidentología y la División Educación Vial y Estadística.

Los datos muestran una disminución sostenida respecto de los años anteriores. En el mismo período de 2022 se contabilizaron 6.591 siniestros, mientras que en 2023 fueron 6.151. En 2024 la cifra alcanzó los 5.267 casos y en 2025 llegó a 5.478.

En comparación con el mismo período de 2025, durante este año se registraron 804 siniestros menos, lo que representa una reducción de aproximadamente el 14,7%.

Los números de los últimos cinco años

La evolución registrada por las autoridades es la siguiente:

2022: 6.591 siniestros.

2023: 6.151 siniestros.

2024: 5.267 siniestros.

2025: 5.478 siniestros.

2026: 4.674 siniestros.

El informe reúne información aportada por las distintas dependencias policiales de los 19 departamentos de San Juan, lo que permite elaborar un registro provincial de la siniestralidad.

Controles y prevención

Desde el Gobierno provincial atribuyen parte de la reducción a las tareas preventivas desarrolladas por la Policía de San Juan en calles y rutas.

Las acciones incluyen controles vehiculares, fiscalización y operativos preventivos, además de tareas vinculadas con la educación vial. El objetivo es detectar y reducir factores de riesgo y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.

La D-7 también desarrolla tareas de análisis estadístico, que permiten identificar la evolución de los siniestros y contar con información para orientar las políticas de seguridad vial.

El dato que preocupa: 54 fallecidos

A pesar de la disminución en la cantidad total de siniestros, el informe presenta un dato que mantiene la preocupación de las autoridades: 54 personas fallecieron en siniestros viales durante 2026 hasta la fecha del relevamiento.

La cifra supera los registros correspondientes al mismo período de los años anteriores: 42 fallecidos en 2025, 50 en 2024, 68 en 2023 y 60 en 2022.

De esta manera, aunque existe una reducción en la cantidad de hechos viales registrados, las consecuencias más graves continúan representando un desafío para las políticas de prevención.

“La seguridad vial se construye todos los días y requiere del compromiso conjunto entre el Estado, las fuerzas de seguridad y la sociedad”.

El escenario plantea la necesidad de mantener los controles y reforzar las acciones de educación vial, con especial atención al cumplimiento de las normas de tránsito y a las conductas que pueden incrementar el riesgo de sufrir un siniestro.