San Juan reempadronará a los que reciben el módulo alimentarios por celiaquía

Este lunes 27 de julio comenzó el proceso de actualización de datos para los beneficiarios de los módulos alimentarios destinados a personas con celiaquía. El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, coordina el operativo en el Centro Cívico. El trámite tiene carácter obligatorio para asegurar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan en toda la provincia.

La convocatoria está organizada por departamento y por la letra inicial del apellido. Durante las primeras jornadas, la atención se centra en los residentes del Gran San Juan. En Capital, el cronograma estipula que las personas con apellidos de la A a la L asistan el 27 de julio, mientras que de la Ll a la Z lo hagan el 28 de julio. Posteriormente, el registro continuará con los vecinos de Chimbas entre el 29 y el 31 de julio.

El calendario de agosto iniciará con Pocito del 3 al 5. Luego será el turno de Rawson, donde los beneficiarios deberán concurrir según su apellido entre el 6 y el 11 de agosto. En Rivadavia, las fechas asignadas van del 12 al 14 de agosto. Por su parte, los habitantes de Albardón y 9 de julio están citados para el 18 de agosto, finalizando la etapa departamental con Santa Lucía el 19 y 20 de agosto.

Para completar el trámite, los interesados deben presentar fotocopia del DNI de todo el grupo familiar y las certificaciones negativas de ANSES para los mayores de 18 años. También se requiere el comprobante de empadronamiento de obra social o CODEM. Un requisito fundamental es el informe de la biopsia o constancia médica de la enfermedad con sello y firma legible. En caso de ser pensionados, es necesario adjuntar el recibo de sueldo y una factura de servicio.

Este programa asiste a pacientes con diagnóstico confirmado que no poseen cobertura médica y cuyos ingresos no superan los límites fijados. La entrega de estos productos aptos para el consumo es vital para evitar el gluten, presente en el trigo, avena, cebada y centeno, cuya ingesta daña la mucosa intestinal. Quienes no logren asistir en su fecha asignada contarán con un periodo de recuperación del 21 al 30 de agosto en el primer piso del Centro Cívico.