El mantenimiento preventivo de las escuelas de San Juan avanza en distintos puntos de la provincia de cara a la temporada de mayores precipitaciones. Las tareas apuntan principalmente a evitar filtraciones, mejorar el escurrimiento del agua y preservar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos.

Los trabajos son llevados adelante por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía en el marco del esquema de mantenimiento de edificios escolares de la provincia. El operativo contempla la limpieza de techos, canaletas y desagües, además de reparaciones en las membranas de aquellos sectores que presentan mayores necesidades.

Durante 2026, las intervenciones alcanzaron a 460 escuelas distribuidas en distintos departamentos. En ese período se realizaron tareas de limpieza sobre 292.000 metros cuadrados de techos y canaletas, mientras que otros 65.600 metros cuadrados de membranas fueron reparados.

El objetivo es anticiparse a las filtraciones

El mantenimiento busca retirar la suciedad que se acumula en las cubiertas y los sistemas de desagüe como consecuencia del paso del tiempo y de la acción del viento. De esta manera, se pretende garantizar que el agua pueda escurrir correctamente cuando se registren precipitaciones.

Otro de los puntos centrales del operativo está relacionado con las membranas de los techos. Las reparaciones se concentran en los sectores considerados más expuestos, con el objetivo de reforzar el aislamiento hidráulico y disminuir las posibilidades de ingreso de agua a los edificios.

La estrategia forma parte de un esquema de mantenimiento preventivo que se desarrolla de manera sostenida desde 2024 y que busca intervenir sobre los establecimientos antes de que las condiciones climáticas puedan generar inconvenientes mayores.

Un operativo que abarca toda la provincia

Las tareas se realizan en establecimientos educativos ubicados en distintos departamentos y forman parte de las acciones de mitigación previstas ante una temporada que podría estar marcada por un incremento de las lluvias asociado al fenómeno de El Niño.

Con la limpieza de cubiertas, canaletas y desagües y la reparación de las membranas más comprometidas, el objetivo es reducir el riesgo de filtraciones y prevenir deterioros en la infraestructura escolar que puedan afectar el normal funcionamiento de las escuelas durante los períodos de precipitaciones.