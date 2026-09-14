San Juan comenzó este lunes un taller teórico práctico destinado a capacitar a las fuerzas de seguridad en el desmantelamiento seguro de centros de procesamiento ilícito de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas.

La capacitación cuenta con profesionales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la región Andina y el Cono Sur. La actividad busca fortalecer las herramientas para enfrentar una modalidad delictiva que, según explicó el secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, presenta cada vez mayores dificultades para su persecución.

“Seguimos fortaleciendo lo que es el manejo de lo que es el tráfico de drogas y, específicamente, lo que son las sustancias psicoactivas, que es lo que más preocupa hoy día a todo lo que es el Cono Sur”, sostuvo Delgado en diálogo con DIARIO HUARPE.

San Juan no está en el mapa rojo

Consultado sobre la situación provincial, el funcionario aseguró que San Juan no se encuentra entre las zonas más comprometidas del país en cuanto a producción de estas sustancias.

“San Juan no está dentro del mapa rojo del país en materia de lo que es la producción de sustancias psicoactivas”, afirmó.

Sin embargo, advirtió sobre la complejidad que representan las nuevas sustancias psicoactivas y la necesidad de actualizar permanentemente las herramientas para combatirlas.

En ese sentido, explicó que a nivel nacional se trabaja con una lista de precursores químicos y que las modificaciones que aparecen en las nuevas sustancias pueden dificultar la imputación de determinados delitos.

“Cada modificación que se hace en estas nuevas sustancias psicoactivas son utilizadas para después hacer un planteo negativo ante una imputación de un delito”, señaló.

Por eso, destacó la importancia de que las provincias informen la aparición de nuevos psicotrópicos para incorporarlos a los registros nacionales.

Qué drogas se detectan en San Juan

Delgado aseguró que, actualmente, el grueso de los procedimientos en San Juan está relacionado con sustancias conocidas.

“Acá en San Juan el grueso es todo lo que conocemos, lo que es la marihuana, lo que es la cocaína”, explicó.

De todos modos, sostuvo que Argentina está trabajando en un “escudo grande” frente a una problemática que considera más severa en algunos países vecinos.

Fuerzas nacionales y provinciales, juntas

Del taller participan integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería, Policía Federal, Policía de San Juan y Servicio Penitenciario. También forman parte representantes del Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría.

Para Delgado, la capacitación forma parte de una estrategia de mayor articulación entre organismos. En ese marco, mencionó el trabajo conjunto con Mendoza, San Luis y fuerzas nacionales.

“Las Fuerzas de Seguridad no trabajan solas en la provincia de San Juan, sino que hay una articulación”, sostuvo.

Según explicó, esta coordinación y los convenios firmados con el Ministerio de Seguridad de la Nación permiten mejorar la eficacia de los procedimientos.

La ministra Monteoliva llegará a San Juan

El secretario de Seguridad también confirmó que este viernes y sábado se realizará en San Juan el tercer Consejo Federal de Seguridad del año, con la participación de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y ministros de Seguridad de todo el país.

El viernes se desarrollará el Consejo Federal, mientras que el sábado está previsto el convenio policial.

Delgado destacó que estas actividades forman parte de una política federal que busca trasladar capacitaciones y reuniones de seguridad fuera de Buenos Aires y aumentar la participación de las provincias en las decisiones vinculadas a la seguridad nacional.