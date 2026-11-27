El Gobierno de San Juan intensificó las medidas de prevención y seguridad en diques y zonas de río ante las altas temperaturas y el aumento de la concurrencia a los espacios naturales. En el marco del Comité Provincial de Emergencia (COPRE), distintas áreas del Estado coordinan un operativo para proteger a las familias y garantizar condiciones seguras en los sectores habilitados.

El esquema contempla la presencia de personal especializado, la delimitación de zonas seguras y la coordinación entre Seguridad Náutica, Policía de San Juan, Bomberos y Salud. Además, se establecieron cinco espacios autorizados para el ingreso de bañistas y el desarrollo de actividades recreativas.

Cuáles son los cinco lugares habilitados

Desde los organismos provinciales precisaron que los únicos sectores permitidos para bañarse y realizar actividades recreativas son:

Embarcadero del dique Punta Negra: únicamente en la zona boyada.

Embarcadero del dique de Ullum: exclusivamente en la zona boyada.

Río San Juan: a la altura de calle Las Moras, los viernes, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20.

Dique Cuesta del Viento: en el departamento Iglesia.

Dique San Agustín: en el departamento Valle Fértil.

Estos cinco espacios cuentan con cobertura de guardavidas, delimitación de seguridad y coordinación de los organismos provinciales involucrados. La habilitación está restringida a los sectores y condiciones establecidos para cada lugar.

Qué lugares están prohibidos para bañarse

El Gobierno recordó que todos los demás espejos de agua, canales de riego y sectores de río que no figuran en el listado están estrictamente prohibidos para cualquier tipo de actividad acuática o recreativa. El ingreso a esas zonas representa un riesgo extremo debido a las corrientes, las variaciones de caudal y las condiciones propias de espacios que no cuentan con dispositivos de seguridad.

Por ese motivo, se solicita a sanjuaninos y visitantes respetar las áreas delimitadas, las indicaciones del personal de seguridad y las disposiciones vigentes. Desde los organismos remarcaron que la prevención y la responsabilidad individual son fundamentales para evitar accidentes y proteger la vida.

Habrá controles y alertas preventivas

Como parte del operativo, las áreas del Gobierno provincial mantendrán una evaluación permanente de las condiciones climáticas, hídricas y de seguridad de cada sector. También se avanzará con la difusión de información y alertas preventivas para que la comunidad conozca las condiciones de los espacios antes de concurrir.

La articulación entre los organismos busca fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar que los lugares habilitados cuenten con los recursos humanos y operativos necesarios. De esta manera, la Provincia sostiene las acciones de prevención y cuidado para promover el disfrute responsable de los espacios naturales.