El operativo de salud femenina que se desarrolla en la plaza del Teatro del Bicentenario continuará hasta este viernes, de 9 a 17, con distintas prestaciones para la comunidad. Andrea Rizo, jefa de Oncología, explicó a DIARIO HUARPE que la iniciativa se enmarca en las actividades de concientización y prevención vinculadas al cáncer de mama.

La convocatoria permitió completar los 30 turnos diarios previstos para la realización de mamografías, una cantidad establecida por la capacidad operativa de los equipos y del personal técnico. Sin embargo, quienes se acercan sin turno pueden acceder a otras prestaciones y recibir orientación sobre dónde realizarse los estudios que necesitan.

Qué controles se pueden realizar

Además de las mamografías, el operativo incluye la autotoma del test de HPV, la presencia del vacunatorio móvil, controles de signos vitales y estudios vinculados con las infecciones de transmisión sexual. Según Rizo, durante las primeras horas de cada jornada se completaron los cupos para las mamografías debido a la alta demanda.

La especialista señaló que las personas que no consiguen uno de esos turnos pueden participar del resto del circuito sanitario y recibir consejería. También hay dos ginecólogos en el tráiler para responder consultas y despejar dudas sobre salud femenina.

Cómo acceder a una mamografía

Rizo recordó que los mamógrafos de la red pública funcionan de lunes a viernes y que se reorganizó el sistema de turnos para facilitar el acceso por demanda, sin necesidad de una derivación previa. Por eso, recomendó acercarse alrededor de las 8 al centro de realización más cercano al domicilio.

Si la capacidad diaria ya está completa, la paciente puede consultar por un turno para el día siguiente. La jefa de Oncología remarcó que los estudios están disponibles durante todo el año, más allá de las actividades especiales de octubre.

La importancia de los controles

La especialista destacó que la mamografía es la principal herramienta disponible para detectar tempranamente el cáncer de mama, incluso antes de que una lesión pueda palparse. Por eso, insistió en la importancia de aprovechar los servicios de diagnóstico y mantener los controles de salud.