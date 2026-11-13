La siniestralidad vial continúa dejando cifras preocupantes en San Juan. Según el último relevamiento de la asociación Familias del Dolor y la Esperanza, la provincia alcanzó las 80 víctimas fatales durante 2026, un registro que supera las 62 muertes contabilizadas en todo 2025. El dato se conoce a pocos días del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, que se conmemorará este domingo 15 de noviembre.

Guillermo Chirino, referente de la organización, confirmó que el registro llegó a 80 fallecidos tras incorporar el accidente ocurrido este viernes en Pocito, donde un joven de 18 años atropelló accidentalmente a sus tíos con una camioneta y uno murió. La entidad incluye este hecho en su relevamiento, aunque ocurrió dentro de una propiedad privada.

"Al día de hoy, justamente con el chico este que llevó por delante a su tío en Pocito, sería la víctima número 80", explicó Chirino.

El referente también aclaró que las estadísticas de la asociación suelen presentar diferencias respecto de los registros policiales. Según sostuvo, la organización contempla fallecimientos ocurridos después de los 30 días posteriores a un siniestro, por lo que sus cifras no necesariamente coinciden con las oficiales.

Las motos, entre las principales preocupaciones

Uno de los aspectos que más inquieta a Familias del Dolor es la elevada participación de motociclistas entre las víctimas fatales.

Chirino aseguró que cuatro de las cinco personas fallecidas durante la última semana circulaban en motocicleta y sostuvo que este grupo ya supera el 60% de las estadísticas que maneja la organización.

Sin embargo, no presentó un desglose actualizado que permita corroborar ese porcentaje. El último informe detallado difundido por la entidad hasta septiembre registraba 36 motociclistas fallecidos entre 69 víctimas.

Ante este panorama, el referente insistió en la necesidad de fortalecer las campañas de concientización, los controles y el cumplimiento de las normas de tránsito, especialmente entre quienes utilizan motocicletas.

Realizarán una marcha de antorchas en Capital

En el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, Familias del Dolor y la Esperanza organizará una jornada de homenaje para recordar a los sanjuaninos que perdieron la vida.

La actividad comenzará este domingo a las 20 con una misa en la Catedral de San Juan. Posteriormente, los participantes realizarán una procesión con antorchas alrededor de la plaza 25 de Mayo.

También está prevista una suelta de globos y un minuto de sirenas con la participación de ambulancias y efectivos policiales.

Chirino destacó que la conmemoración busca acompañar a las familias y reconocer también a quienes intervienen durante las emergencias, como personal sanitario y de seguridad.

El pedido para evitar nuevas tragedias

El representante de Familias del Dolor también se refirió a la posibilidad de extender el horario nocturno de los boliches en San Juan. Consideró que la medida podría ponerse a prueba, siempre que estuviera acompañada de controles efectivos.

En ese sentido, advirtió que las reuniones previas y posteriores a los boliches suelen realizarse en espacios donde el consumo de alcohol resulta más difícil de controlar.

Además, insistió en la importancia de promover el conductor designado y utilizar taxis, colectivos o aplicaciones de transporte cuando se haya consumido alcohol.

La conmemoración del domingo llegará en un contexto de preocupación por las muertes viales y buscará transmitir un mensaje de prevención, mientras decenas de familias sanjuaninas continúan recordando a sus seres queridos y reclamando mayor seguridad en las calles.