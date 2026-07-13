El invierno continúa haciéndose sentir con fuerza en gran parte del país y San Juan no fue la excepción. De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre las 8:00 y las 9:00 de este lunes 13 de julio la provincia alcanzó una temperatura de -0,5°C, ubicándose entre las diez ciudades más frías de la Argentina.

El registro estuvo acompañado por una humedad del 90%, condiciones que favorecieron la presencia de heladas durante las primeras horas del día y obligaron a los sanjuaninos a enfrentar una de las mañanas más frías del invierno.

El ranking nacional fue encabezado por Ushuaia, en Tierra del Fuego, donde el termómetro marcó -2,4°C con una humedad del 80%. En segundo lugar apareció Río Grande, también en Tierra del Fuego, con -0,9°C, mientras que el tercer puesto fue para Gualeguaychú, en Entre Ríos, con -0,8°C y una humedad del 100%.

El listado de las diez ciudades más frías del país entre las 8:00 y las 9:00 quedó conformado de la siguiente manera:

Ushuaia (Tierra del Fuego): -2,4°C.

Río Grande (Tierra del Fuego): -0,9°C.

Gualeguaychú (Entre Ríos): -0,8°C.

San Rafael (Mendoza): -0,6°C.

Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco): -0,6°C.

San Juan (San Juan): -0,5°C.

Malargüe (Mendoza): -0,4°C.

La Plata (Buenos Aires): -0,3°C.

Maquinchao (Río Negro): -0,3°C.

Junín (Buenos Aires): -0,2°C.

El informe del SMN refleja que las temperaturas bajo cero se extendieron por distintas regiones del país, desde la Patagonia hasta el noreste argentino, como ocurrió en Chaco, donde también se registraron valores negativos.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la jornada comenzó con una temperatura de 4°C y presencia de neblinas. Para la tarde se prevé una máxima de 14°C con cielo parcialmente nublado y vientos del norte, mientras que hacia la noche la temperatura descenderá hasta los 10°C, manteniéndose las mismas condiciones de nubosidad.

En San Juan, el registro bajo cero confirma la persistencia de una ola de frío que mantiene las mañanas con fuertes heladas y temperaturas extremadamente bajas, una situación habitual durante julio pero que este lunes volvió a colocar a la provincia entre las más frías de todo el país.