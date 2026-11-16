La muerte de Franco Nahuel Jara en la Comisaría 18ª de Albardón volvió a poner el foco sobre los fallecimientos registrados en dependencias policiales de San Juan. Con este último episodio, ya son cuatro los casos conocidos durante 2026 en distintas comisarías de la provincia. Los antecedentes ocurrieron en Valle Fértil, Capital y Rivadavia, bajo circunstancias diferentes que motivaron intervenciones judiciales.

El caso más reciente ocurrió durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, cuando Jara falleció mientras permanecía detenido en la dependencia policial de Albardón. El hombre, de 31 años, había sido aprehendido la noche anterior en el marco de un expediente contravencional y permanecía alojado en el sector de calabozos.

Los tres antecedentes de 2026

El primero de los casos fue el de Daniel Alberto Paredes, conocido como "Pichi", quien murió en abril mientras se encontraba detenido en los calabozos de la Comisaría 12ª de Valle Fértil. Su fallecimiento dio lugar a una investigación judicial que posteriormente fue archivada por la Fiscalía, al considerar que se trató de un suicidio. Sin embargo, esa conclusión fue cuestionada por la querella.

El segundo episodio involucró a Maximiliano Flores Núñez, quien había ingresado a los calabozos de la Comisaría 2ª de Concepción, en Capital, después de recibir una golpiza por parte de vecinos que lo retuvieron tras un robo. Según los antecedentes del caso, el hombre se descompensó cuando era retirado de la dependencia para recibir atención médica y posteriormente falleció. La Justicia intervino para determinar las causas de su muerte y las circunstancias en las que se produjo.

El tercer caso ocurrió el 4 de noviembre en la Comisaría 13ª de Rivadavia. Allí fue encontrado sin vida un hombre identificado con las iniciales J.O.A., quien permanecía alojado en el sector de calabozos. El episodio se produjo un día después de que recibiera una condena de 10 años de prisión efectiva por abuso sexual contra la hija de su expareja.

La muerte de Jara en Albardón

El cuarto fallecimiento se registró en la Comisaría 18ª de Albardón. Franco Nahuel Jara había sido aprehendido el sábado 14 de noviembre, alrededor de las 22, en el marco de una causa contravencional tramitada ante el Juzgado de Paz departamental.

De acuerdo con la información oficial, durante su permanencia en la dependencia manifestó sentirse mal, por lo que fue trasladado al Hospital José Giordano, donde recibió atención médica. Posteriormente fue dado de alta y regresó a la comisaría.

Sin embargo, durante la madrugada del domingo su estado de salud volvió a generar preocupación. Finalmente, alrededor de las 4.59, se constató su fallecimiento en el sector de calabozos.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, que deberá establecer qué provocó la muerte y reconstruir las actuaciones realizadas desde la aprehensión hasta la intervención médica. Los resultados de la autopsia y las demás pruebas serán fundamentales para determinar si existieron responsabilidades de los funcionarios encargados de su custodia.

Los cuatro fallecimientos se produjeron en circunstancias diferentes y no permiten establecer una causa común. Sin embargo, la sucesión de episodios en comisarías de San Juan durante un mismo año vuelve a poner bajo análisis las condiciones de detención, la asistencia médica y los procedimientos de custodia de las personas privadas de su libertad.