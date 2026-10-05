San Juan registró cuatro temblores durante la tarde y la noche de este domingo 4 de octubre, en un intervalo de apenas cinco horas y cinco minutos. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), los movimientos tuvieron magnitudes de entre 2,9 y 3,6, con diferentes profundidades. El último fue el de mayor magnitud de la jornada.

El primer sismo se produjo a las 16:57, con una magnitud de 3,1 y una profundidad de 125 kilómetros. Poco más de dos horas después, a las 19:04, se registró un segundo movimiento de magnitud 2,9, cuyo hipocentro se ubicó a 110 kilómetros de profundidad.

Información oficial del Inpres.

La actividad sísmica continuó durante la noche. A las 21:23, el Inpres detectó un tercer temblor de magnitud 2,9, con una profundidad de 17 kilómetros. Este fue el movimiento más superficial de los cuatro registrados durante la jornada.

Finalmente, a las 22:02, se produjo el sismo de mayor magnitud del día, que alcanzó los 3,6 y tuvo una profundidad de 109 kilómetros.

Los cuatro temblores registrados en San Juan

De acuerdo con los registros oficiales del Inpres, los movimientos sísmicos tuvieron las siguientes características:

16:57: magnitud 3,1 y profundidad de 125 kilómetros.

19:04: magnitud 2,9 y profundidad de 110 kilómetros.

21:23: magnitud 2,9 y profundidad de 17 kilómetros.

22:02: magnitud 3,6 y profundidad de 109 kilómetros.

San Juan es una de las provincias con mayor actividad sísmica de Argentina debido a su ubicación geográfica y a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Por este motivo, los movimientos de distinta magnitud son frecuentes en la región.