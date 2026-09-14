San Juan registró dos femicidios en apenas un mes y medio. El asesinato de Camila Agustina Vechiarello, ocurrido este domingo 13 de septiembre en Barreal, se convirtió en el segundo caso del año y ocurrió 45 días después del crimen de Gemma Giselle Álvarez, cometido el 30 de julio en Chimbas.

El nuevo hecho tuvo como víctima a Vechiarello, una joven de 26 años oriunda de Rosario que se encontraba en Calingasta mientras realizaba su formación como aspirante a Gendarmería Nacional. Fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca y su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años, quedó bajo custodia como principal sospechoso.

Las primeras actuaciones quedaron en manos de la UFI Delitos Especiales. De acuerdo con la reconstrucción conocida hasta el momento, después del ataque Riveros habría intentado quitarse la vida. Fue asistido y permanece bajo custodia policial mientras avanza la investigación. Medios provinciales confirmaron que el hecho es investigado como un femicidio.

El primer femicidio del año

Hasta fines de julio, San Juan no había registrado femicidios durante 2026. Esa situación cambió el 30 de julio con el asesinato de Gemma Álvarez en inmediaciones de la Costanera, en Chimbas.

La mujer fue atacada cuando se dirigía a trabajar y recibió 31 puñaladas. Por el hecho fue detenido su expareja, Matías Exequiel Marín, quien posteriormente quedó con prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial.

La causa también expuso que Gemma había denunciado previamente situaciones de violencia de género y hostigamiento. Según la investigación, Marín la habría esperado e interceptado cuando salió de su vivienda para dirigirse a su trabajo.

Entre aquel asesinato y el crimen de Vechiarello transcurrieron exactamente 45 días. De esta manera, la provincia pasó de completar seis meses sin femicidios consumados a registrar dos víctimas en un período de apenas un mes y medio.

Diez tentativas en seis meses

El dato de los dos femicidios se suma a otro indicador registrado durante la primera mitad del año. El Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, contabilizó 10 tentativas de femicidio en San Juan entre enero y junio de 2026.

El relevamiento marcaba entonces una particularidad: durante esos seis meses la provincia no tenía víctimas fatales, pero acumulaba una decena de mujeres que habían sobrevivido a ataques considerados tentativas de femicidio. A nivel nacional, el mismo informe contabilizó 278 tentativas y 121 víctimas fatales de violencia de género durante ese período.

Ese escenario cambió posteriormente con los asesinatos de Gemma Álvarez y Camila Vechiarello. Ambos casos, ocurridos con solo 45 días de diferencia, elevaron a dos los femicidios registrados en San Juan en lo que va de 2026.