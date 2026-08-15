San Juan registró filas en el comercio por las compras del Día del Niño

El comercio sanjuanino vive este sábado una de las jornadas de mayor movimiento de agosto, a pocas horas del Día del Niño. Jugueterías, importadoras y locales de indumentaria infantil registran filas y una importante circulación de familias que dejaron para último momento la compra de regalos.

El Día del Niño movilizó al comercio sanjuanino. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

La postal se repite en distintos puntos comerciales de la provincia: clientes esperando para ingresar o pagar, locales con mayor cantidad de personas y familias que recorren distintas opciones antes de definir qué comprar. La jornada concentra especialmente la actividad en los rubros vinculados a juguetes, indumentaria, calzado y artículos de regalo.

La escena responde también a un comportamiento que los comerciantes ya habían advertido durante los últimos días: una parte importante de las compras se concentra en las horas previas a la celebración. Un relevamiento de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan ubicó el ticket promedio de esta campaña entre $45.000 y $50.000, aunque el gasto final varía de acuerdo con el producto y la cantidad de regalos que debe adquirir cada familia.

Los sanjuaninos coparon los comercios. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

Cuotas y descuentos, protagonistas de la jornada

Ante un consumo más medido, la financiación se convirtió en una de las principales herramientas utilizadas por los comercios para intentar sostener las ventas. Durante agosto se ofrecieron descuentos de hasta el 30% y promociones bancarias de hasta seis cuotas sin interés, mientras que algunas entidades sumaron alternativas de hasta nueve cuotas en jornadas determinadas.

Regalos a último momento. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

En las jugueterías, la fecha tiene un peso particularmente importante. Según datos difundidos por el sector, el Día del Niño puede representar hasta el 60% de las ventas anuales de estos comercios, por lo que el movimiento de este fin de semana es seguido con especial atención.

El escenario, sin embargo, llega después de un primer semestre complejo para la industria del juguete. A nivel nacional, las ventas del sector acumularon una caída del 10% durante los primeros seis meses de 2026, en un contexto de menor demanda y ajustes en fabricantes e importadores.

Del juguete a la ropa: el regalo útil gana espacio

La compra no se concentra únicamente en las jugueterías. Las tiendas de ropa infantil y los comercios que ofrecen productos para chicos también forman parte del circuito de regalos de este fin de semana.

Las importadoras, las ganadoras de la tarde. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

En San Juan, distintos locales reforzaron las liquidaciones de ropa y calzado de invierno con descuentos de hasta el 50%, buscando aprovechar el movimiento del Día del Niño y, al mismo tiempo, acelerar la salida del stock de temporada.

Esta modalidad también responde a una estrategia de consumo que viene ganando espacio: elegir prendas, calzado u otros productos que puedan funcionar como regalo pero que, además, tengan utilidad durante varios meses.

Las importadoras y polirrubros completan el recorrido de quienes buscan alternativas de menor costo o regalos vinculados a tecnología, accesorios, juguetes y productos de uso cotidiano. En estos comercios, la amplitud de la oferta permite comparar precios y resolver más de un regalo en una misma compra.

Un sábado clave para el comercio

El movimiento de este sábado constituye uno de los últimos grandes impulsos para los comercios antes del festejo de este domingo 16 de agosto. La expectativa está puesta especialmente en las compras de último momento, que este año vuelven a tener un peso importante dentro de la campaña.

La combinación de filas, promociones y financiación muestra un escenario en el que las familias mantienen la tradición de regalar, pero con una mirada más atenta sobre el precio final, las cuotas y la utilidad del producto.