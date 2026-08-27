San Juan renovará la cartelería turística y ampliará la señalización

La provincia de San Juan avanza con un proceso de renovación y ampliación de la cartelería turística en distintos puntos del territorio, con el objetivo de mejorar la orientación de quienes visitan los principales atractivos. El trabajo comenzó con un relevamiento articulado entre la Subsecretaría de Cultura, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, y continuará junto a los municipios.

El subsecretario de Cultura, Juan Castañares, explicó que la colocación de nueva señalética ya comenzó y que el proyecto contempla distintos sectores vinculados con la actividad turística. La intención es actualizar la información disponible y facilitar el acceso a los atractivos para turistas y visitantes.

“Más allá de ser una posibilidad, ya es un hecho. Venimos trabajando de manera articulada con distintas reparticiones en la colocación de señalética turística en la provincia de San Juan”, afirmó Castañares.

La primera etapa de los trabajos alcanzó sectores de Albardón, Rivadavia, Ullum y Zonda, mientras que también fueron relevados puntos de Santa Lucía, 9 de Julio, Calingasta e Iglesia. La planificación contempla continuar con la intervención en otros departamentos durante los próximos meses.

Qué información tendrá la nueva cartelería

La renovación apunta a mejorar la señalización de los principales productos y atractivos turísticos de San Juan. Entre ellos se encuentran la Ruta del Vino, la Ruta del Olivo, el turismo religioso, los sitios naturales y los atractivos culturales.

Los carteles permitirán identificar los lugares de interés y brindar referencias sobre su ubicación y distancia, una herramienta destinada principalmente a quienes recorren la provincia por las rutas nacionales y provinciales.

Para definir dónde instalar la señalética, la Subsecretaría de Cultura trabaja con las reparticiones viales y los municipios, teniendo en cuenta que numerosos atractivos y emprendimientos turísticos se encuentran vinculados directamente con corredores de jurisdicción provincial y nacional.

La expectativa oficial es avanzar con la mayor parte del trabajo durante este año. “Esperemos que a fin de año tengamos un trabajo, no sé si toda la provincia, pero un gran trabajo concluido para que la señalética turística sea un hecho”, sostuvo el funcionario.

Turismo de eventos y promoción de San Juan

Castañares también destacó el impacto que están generando en la provincia los congresos, convenciones y eventos deportivos. Según explicó, estas actividades tienen incidencia no solamente en la hotelería, sino también en la gastronomía y el comercio.

En ese marco, el Gobierno trabaja junto al Buró de Eventos y Convenciones y representantes del sector privado para fortalecer el posicionamiento de San Juan como destino para el turismo de reuniones y eventos.

Presencia en la Feria Internacional de Turismo

San Juan también prepara su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se realizará del 26 al 29 de septiembre en la Rural de Buenos Aires.

La provincia integrará nuevamente un stand regional de 300 metros cuadrados junto a Mendoza y San Luis, donde presentará su oferta turística. Participarán agencias de turismo receptivo, instituciones y municipios turísticos.

La propuesta incluirá además la vinculación del turismo con otras actividades productivas de la provincia, entre ellas producción y minería, con el objetivo de mostrar una oferta amplia durante uno de los principales encuentros del sector.

Pampa del Leoncito: remarcan la necesidad de cuidar el patrimonio

Consultado por la situación de la Pampa del Leoncito, en Calingasta, Castañares señaló que la competencia directa sobre ese espacio corresponde a la Dirección de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

El funcionario remarcó que el sitio puede ser visitado, pero insistió en la necesidad de preservar sus características y mantener una conducta responsable.

“Siempre buscamos concientizar sobre el patrimonio para que se cuide. Sí, se puede visitar porque es un lugar visitado, pero siempre con el cuidado correspondiente al ser un patrimonio de la provincia de San Juan”, expresó.