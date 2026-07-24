San Juan volverá a ser escenario de un importante encuentro deportivo nacional con la realización de la 13.ª edición de la Copa Kuen-E-Yon, un torneo abierto de artes marciales que reunirá a unos 300 competidores de diferentes puntos del país.

El certamen se desarrollará este domingo 26 de julio, desde las 9 horas, en el Estadio Aldo Cantoni, con la participación de delegaciones provenientes de San Juan, Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Bariloche y Córdoba.

La competencia es organizada por la Asociación Civil Unión Marcial Sanjuanina Kuen-E-Yon, escuela especializada en Kung Fu estilo libre, y contará con deportistas de distintas edades y niveles de experiencia.

Durante la primera parte de la jornada se llevarán adelante las competencias de formas y formas con armas, dos de las disciplinas tradicionales dentro de las artes marciales. Luego, cerca de las 12:30, se realizará el acto oficial de apertura con la presentación de las delegaciones participantes y reconocimientos a las escuelas presentes.

La actividad continuará durante la tarde con exhibiciones y nuevas instancias competitivas, entre ellas combates individuales, combates por equipos y otras modalidades previstas por la organización. La programación se extenderá hasta aproximadamente las 18 horas.

El evento cuenta con el acompañamiento del Gobierno de San Juan y busca consolidar a la provincia como sede de encuentros deportivos de alcance nacional, generando espacios de integración, aprendizaje y crecimiento para los atletas.

Además del impacto deportivo, la realización de este tipo de torneos representa un impulso para el turismo deportivo y la actividad económica local, con la llegada de delegaciones y familias que acompañan a los participantes.

La Copa Kuen-E-Yon se suma así al calendario de propuestas que posicionan a San Juan como escenario de grandes competencias y actividades vinculadas al deporte.