San Juan reúne a farmacéuticos de todo el país para debatir el futuro de la salud

San Juan será sede del 32° Congreso Farmacéutico Argentino, que se desarrollará el viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán y el Auditorio Eloy Próspero Camus. Bajo el lema “La farmacia evoluciona, lideremos el cambio”, el encuentro reunirá a más de medio millar de farmacéuticos de todo el país para abordar los principales desafíos y avances de la profesión.

La actividad estará atravesada por un contexto de transformación de los sistemas de salud, marcado por la digitalización, el avance de la inteligencia artificial y la incorporación permanente de nuevas terapias. A esto se suma el envejecimiento de la población, el aumento de la expectativa de vida y una mayor incidencia de enfermedades crónicas y discapacidad.

En ese escenario, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), organizadora del Congreso, buscará poner en discusión el potencial de los profesionales farmacéuticos para aportar soluciones y mejorar la eficiencia de los sistemas sanitarios.

La presidenta de la entidad, Alejandra Gomez, destacó que los farmacéuticos cuentan con una posición estratégica por su cercanía y accesibilidad para la población. “Tenemos una accesibilidad y cercanía estratégica para la atención de la población. Tenemos una formación como profesionales de la salud de más de 5 años en la universidad, somos expertos en medicamentos y estamos siendo desaprovechados por los sistemas”, señaló.

Entre las funciones que pueden ampliar su presencia dentro de los sistemas de salud se encuentran la prestación de servicios profesionales para detectar enfermedades de manera oportuna y derivar a los pacientes, el acompañamiento de los tratamientos para mejorar sus resultados y evitar reingresos hospitalarios, y la atención de dolencias menores para contribuir a descomprimir las guardias.

Desde la COFA señalaron que distintas experiencias internacionales muestran resultados favorables a partir de una mayor incorporación de los farmacéuticos a las estrategias sanitarias. “En todo el mundo las intervenciones de los farmacéuticos se están expandiendo a partir de iniciativas de los propios gobiernos y de los seguros médicos con resultados muy positivos para la salud de las comunidades y para traer mayor eficiencia a los sistemas sanitarios”, afirmó Gomez.

El Congreso contará además con la participación del presidente electo de la Federación Farmacéutica Internacional, Lars Ake Söderlund, quien presentará experiencias desarrolladas en países como Inglaterra, Australia, España, Irlanda, Sudáfrica, Suecia y Portugal.

La agenda también incluirá la participación del cardiólogo Daniel López Rosetti y una serie de exposiciones vinculadas con los avances de las ciencias farmacéuticas y los cambios que atraviesan los tratamientos y la atención sanitaria.

Entre los temas que serán abordados se encuentran la medicina personalizada, los fármacos agonistas GLP-1 como semaglutida, tirzepatida y retatrutida, y el abordaje de los medicamentos de alto precio desde la perspectiva de la sostenibilidad, la gestión institucional y el rol del farmacéutico en la evaluación de tecnologías sanitarias.

También se analizará la relación entre microbiota y salud a través del eje intestino-cerebro, el cuidado del adulto mayor, el inflammaging y la inmunosenescencia, los suplementos nutricionales para personas mayores y las estrategias vinculadas con la salud socioambiental y las ecofarmacias.

La inteligencia artificial tendrá otro de los espacios centrales de la agenda, particularmente aplicada al seguimiento y la optimización de la farmacoterapia.

“Los farmacéuticos tenemos vastos conocimientos de salud y muchos cuentan con especializaciones. Certificamos y recertificamos nuestros conocimientos garantizando nuestra actualización permanente ante la llegada de nuevas terapias. Estas son cuestiones que no se están teniendo en cuenta. Podemos traer muchas soluciones a las falencias del sistema”, sostuvo Gomez.

El encuentro buscará así poner en debate no solo los avances científicos y tecnológicos de la actividad, sino también el lugar que pueden ocupar los farmacéuticos en la respuesta a las nuevas demandas de la población y a las dificultades que atraviesan los sistemas de salud.