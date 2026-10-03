El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (Cpcesj) realizó las 9º Jornadas Nacionales de Sostenibilidad y las 1º Jornadas Nacionales de Ética y Compliance, un encuentro que reunió a aproximadamente 150 personas entre profesionales, empresarios y referentes de distintas provincias. La actividad, que se extendió durante el 2 y 3 de octubre, tuvo a la minería como uno de sus ejes centrales.

"Creo que ha sido una excelente jornada, un gran primer día, con un desafío muy grande que teníamos por delante, que era juntar estos dos temas tan importantes como es la sostenibilidad y la ética y la compliance. Hemos tenido muy buena convocatoria", señaló Stefania Young, integrante de la Comisión de Sostenibilidad, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Luis Muñoz, miembro de la Comisión de Ética y Compliance, destacó el trabajo conjunto entre ambas comisiones. "Hemos logrado armar una comunión entre estas dos comisiones e instalar un tema muy importante que es compliance y que es la sostenibilidad, que representan pilares fundamentales para las empresas y más en el momento en que nos encontramos, donde tenemos una apertura en el mercado que está cambiando el paradigma de cómo se estaban desenvolviendo las empresas", afirmó.

Una nueva etapa para San Juan

Young vinculó las jornadas con el contexto de crecimiento que atraviesa la provincia. "San Juan está iniciando esta nueva etapa, sobre todo la que nos toca desde la parte de la minería. Creemos que es muy importante desde el Consejo poder realizar actividades donde hagamos una conjunción interdisciplinaria de todos los actores", sostuvo. Y agregó: "Es muy importante que todos nos podamos juntar y poder dar un debate para que San Juan pueda crecer de ahora en adelante".

La convocatoria no estuvo limitada a los profesionales de ciencias económicas. "La idea es el profesional como motor del desarrollo y generar valor. Ha estado apuntado no solo al profesional de ciencias económicas, sino también a profesionales de otras actividades. Han venido abogados, economistas, licenciados en comercio exterior, ha sido abierto al público en general", detalló Young.

Los temas de la primera jornada

El programa incluyó cinco bloques temáticos. El primero estuvo enfocado en tendencias Asg (ambientales, sociales y de gobernanza), regulaciones y estándares internacionales, reportes de sostenibilidad y herramientas para una gestión sostenible. También se trataron la gestión de riesgos, la debida diligencia y la doble materialidad, una metodología que permite analizar cómo una actividad impacta sobre su entorno y cómo los factores externos pueden afectar a una organización.

El tercer bloque estuvo dedicado a Ética, Compliance y Gobernanza, con contenidos vinculados a programas de integridad, mapas de riesgos, compliance en pequeñas y medianas empresas y transparencia corporativa. Allí se presentó el libro "Compliance Sector Público" y se realizó un panel con responsables de áreas de cumplimiento de empresas mineras.

Las jornadas incluyeron además un bloque sobre finanzas sostenibles, con temas como bonos, regulación de la Comisión Nacional de Valores, calificación de riesgo y herramientas financieras. El cierre estuvo orientado al desarrollo productivo y la sostenibilidad en San Juan, con un panel sobre estrategias de sostenibilidad y transparencia en la matriz productiva provincial. Este sábado desde las 10:00 continúan las jornadas en Anchipurak.

Un cambio para los profesionales

Muñoz sostuvo que la especialización en estas materias no está limitada a los contadores. "No solamente para los profesionales de ciencias económicas, sino creo que para todos los profesionales significa una oportunidad para poder escalar profesionalmente y posicionarse", afirmó.

Entre los disertantes participaron María Dolores Troyano, referente nacional en ética y compliance y autora de "Compliance Sector Público", y Judith Bulián, especialista que expuso sobre compliance aplicado a la minería y al sector petrolero a partir de la experiencia de Vaca Muerta.

La organización estimó una asistencia de aproximadamente 150 personas entre profesionales, empresarios y representantes de cámaras. "Llegamos aproximadamente casi a los 100 inscriptos, pero además de eso teníamos personas que no estaban inscriptas, disertantes y asistentes por fuera, así que más o menos estamos alrededor de 150 personas que han participado hoy de la jornada", precisó Muñoz.