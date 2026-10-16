San Juan reunirá a 25 delegaciones en el Encuentro Federal de Folklore

San Juan será sede del Encuentro Federal de Folklore “Evolución” del 22 al 24 de octubre, con la participación de 25 delegaciones de distintas provincias argentinas. La propuesta reunirá danzas, música y tradiciones regionales, y fue declarada de Interés Cultural por el Gobierno provincial.

Durante tres jornadas, representantes de Catamarca, Jujuy, Santa Cruz, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y San Juan, entre otras provincias, compartirán expresiones artísticas y culturales de sus lugares de origen. El encuentro busca promover el intercambio entre las delegaciones y proyectar las tradiciones cuyanas a nivel nacional.

La programación comenzará el jueves 22 de octubre con la recepción de las delegaciones desde las 19 en el Hotel América, ubicado en Santa Lucía. Luego, las actividades continuarán en Luna Morena, en la Sala del Sol.

El viernes 23, por la mañana, los participantes realizarán un recorrido por la Ruta del Vino, una propuesta que vinculará el encuentro folklórico con uno de los principales atractivos turísticos de San Juan. Por la tarde, a las 19, tendrá lugar una presentación artística en Luna Morena, donde las delegaciones mostrarán parte de sus repertorios.

La última jornada será el sábado 24 de octubre. Durante el día se realizará un desfile de las delegaciones en la plaza de Santa Lucía, mientras que por la noche se desarrollará la Cena de Gala en el Camping Don Bosco. La actividad contará con la conducción de Juanjo Recabarren y la participación de artistas locales.

El Encuentro Federal de Folklore “Evolución” se presenta como una iniciativa destinada a fortalecer el intercambio cultural entre las provincias y dar visibilidad a las distintas expresiones del folklore argentino. Además, la propuesta apunta a posicionar a San Juan como destino cultural y turístico, a partir de una agenda que combinará espectáculos, tradiciones y recorridos por espacios representativos de la provincia.