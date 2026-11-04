San Juan reunirá a poetas de todo el país en Chalet Cantoni

Chalet Cantoni Casa Cultural será el escenario del Segundo Encuentro Nacional de Poetas, una propuesta que reunirá a representantes del ámbito literario y artístico para compartir experiencias, presentar obras y promover el intercambio cultural.

La jornada se desarrollará este miércoles 4 de noviembre, desde las 17, en el espacio ubicado en avenida Libertador 3339 Oeste, en Rivadavia. La programación incluirá una feria de presentación de libros, una feria artesanal y música en vivo. También está prevista la participación de Full Track.

El encuentro busca generar un espacio de vinculación entre escritores, lectores, gestores culturales y la comunidad, además de contribuir a la difusión de la producción literaria de San Juan y de otras provincias.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Fundación Banco San Juan y la colaboración de SacroFago Ediciones y la Dirección de Bibliotecas Populares.

La actividad será libre y gratuita, por lo que estará abierta al público interesado en la literatura y las distintas expresiones artísticas.