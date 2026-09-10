Cultura > En noviembre
San Juan Rock Fest llega con seis bandas y una noche de rock en La Meseta
POR REDACCIÓN
San Juan tendrá una nueva cita con el rock el sábado 7 de noviembre, cuando se realice el San Juan Rock Fest en La Meseta. La propuesta reunirá a seis bandas en vivo en una jornada que tendrá al género como protagonista.
El festival contará con la presentación de Etiqueta Negra, Oktubre, El Último Bondi, Huaykil, Devorador de Héroes y Santos & Pecadores. La organización anticipó una noche dedicada íntegramente al rock.
Seis bandas en vivo
La grilla del San Juan Rock Fest estará integrada por seis propuestas musicales. El escenario recibirá a Etiqueta Negra, Oktubre, El Último Bondi, Huaykil, Devorador de Héroes y Santos & Pecadores.
De esta manera, el festival concentrará diferentes presentaciones en una misma noche y tendrá como punto de encuentro a La Meseta, San Juan.
La convocatoria apunta a los seguidores del rock que quieran compartir una jornada con música en vivo y la presencia de las seis bandas anunciadas por la organización.
Entradas disponibles
Las entradas para el San Juan Rock Fest ya se encuentran disponibles a través de Fanticket.ar, según informó la organización del evento.
El festival se realizará el sábado 7 de noviembre en La Meseta. La propuesta fue presentada como “una noche, seis bandas y todo el rock”.
La propuesta del San Juan Rock Fest
El evento es producido por San Juan Rock Fest, mientras que No Lo Entenderías San Juan está a cargo de la prensa y difusión.
Con seis bandas confirmadas, La Meseta será el escenario de una jornada que reunirá a distintas propuestas del rock el próximo 7 de noviembre. La organización invitó a vivir una noche marcada por la música en vivo y el espíritu del género.