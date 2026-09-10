San Juan tendrá una nueva cita con el rock el sábado 7 de noviembre, cuando se realice el San Juan Rock Fest en La Meseta. La propuesta reunirá a seis bandas en vivo en una jornada que tendrá al género como protagonista.

El festival contará con la presentación de Etiqueta Negra, Oktubre, El Último Bondi, Huaykil, Devorador de Héroes y Santos & Pecadores. La organización anticipó una noche dedicada íntegramente al rock.

Seis bandas en vivo

La grilla del San Juan Rock Fest estará integrada por seis propuestas musicales. El escenario recibirá a Etiqueta Negra, Oktubre, El Último Bondi, Huaykil, Devorador de Héroes y Santos & Pecadores.

De esta manera, el festival concentrará diferentes presentaciones en una misma noche y tendrá como punto de encuentro a La Meseta, San Juan.

La convocatoria apunta a los seguidores del rock que quieran compartir una jornada con música en vivo y la presencia de las seis bandas anunciadas por la organización.

Entradas disponibles

Las entradas para el San Juan Rock Fest ya se encuentran disponibles a través de Fanticket.ar, según informó la organización del evento.

El festival se realizará el sábado 7 de noviembre en La Meseta. La propuesta fue presentada como “una noche, seis bandas y todo el rock”.

La propuesta del San Juan Rock Fest

El evento es producido por San Juan Rock Fest, mientras que No Lo Entenderías San Juan está a cargo de la prensa y difusión.

Con seis bandas confirmadas, La Meseta será el escenario de una jornada que reunirá a distintas propuestas del rock el próximo 7 de noviembre. La organización invitó a vivir una noche marcada por la música en vivo y el espíritu del género.