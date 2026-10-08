El presidente de la Caja de Acción Social, Juan Pablo Medina, confirmó que San Juan ultima los detalles de un convenio con Mendoza y San Luis para avanzar en un sistema regional de autoexclusión de personas con problemas de juego. El objetivo es evitar que quienes se encuentran registrados en una provincia puedan trasladarse a otra para continuar apostando y, al mismo tiempo, fortalecer las herramientas de prevención y asistencia.

Medina habló sobre la iniciativa durante una entrevista en Te lo Tengo que Decir!, de HUARPE TV, donde explicó que las tres provincias de la región Cuyo ya mantienen conversaciones y que existe un borrador del acuerdo. Según señaló, resta concretar algunas reuniones para definir los últimos aspectos y, una vez firmado, se prevé un plazo de entre 60 y 90 días para adecuar los sistemas de cada jurisdicción.

La propuesta apunta principalmente al registro de personas autoexcluidas. Actualmente, San Juan, Mendoza y San Luis cuentan con sus propios listados, pero no existe una herramienta común que impida que una persona registrada en una provincia pueda ingresar a salas de juego de otra.

“Nos hemos notado que se da una viveza porque hecha la ley, hecha la trampa”, explicó Medina. Como ejemplo, señaló que una persona que se autoexcluye en San Juan puede trasladarse a Mendoza o San Luis para apostar, lo que dificulta el proceso de recuperación.

El funcionario remarcó que quienes se autoexcluyen constituyen un grupo vulnerable porque reconocen que tienen un problema y buscan ayuda. En San Juan, el procedimiento contempla la asistencia de un equipo de psicólogas de la Caja de Acción Social, que asesora a quienes deciden incorporarse al registro.

A esto se suma que la reciente regulación del juego en línea contempla un registro único de autoexcluidos que también alcanzará a las plataformas digitales. Medina explicó que la intención es que la herramienta pueda complementarse con el trabajo que realizan las distintas jurisdicciones.

Prevención frente al juego ilegal

Durante la entrevista, Medina diferenció el juego legal del circuito de sitios clandestinos de apuestas en línea, al que responsabilizó por facilitar el acceso de menores. Según explicó, los operadores legales deben cumplir distintos requisitos y controles, mientras que las plataformas ilegales funcionan fuera del sistema regulatorio.

“En el mundo en línea, donde todo es de fácil acceso, es un lugar donde florecen estos sitios”, sostuvo. En ese sentido, indicó que San Juan cuenta con una división destinada a combatir el juego ilegal y clandestino, aunque reconoció las dificultades que genera el funcionamiento de plataformas cuyos dominios e identificaciones digitales cambian constantemente.

El presidente de la Caja también señaló que la provincia trabaja desde 2024 en una red de prevención y contención. Entre las acciones mencionó capacitaciones destinadas a supervisores y equipos técnicos de instituciones educativas, profesionales de la salud mental del ámbito público y profesionales y estudiantes avanzados de Psicología.

Uno de los próximos pasos será la presentación de una guía destinada a padres y docentes. Medina aseguró que el material ya fue redactado y revisado por una comisión y que se encuentra listo para ser presentado ante las autoridades correspondientes.

La herramienta incluirá información sobre las señales de alerta, los riesgos asociados a las apuestas, pautas para prevenir el problema y orientaciones sobre cómo actuar cuando se detecta una situación de este tipo. También incorporará información sobre los lugares donde las familias pueden solicitar asesoramiento, tratamiento y seguimiento.

“Cuando el problema ya se dio, ya llegamos tarde”, planteó Medina al explicar que la estrategia de la Caja busca priorizar la prevención antes de que la persona llegue a una situación de adicción.

El vínculo de los menores con las apuestas

Medina también aportó datos de encuestas realizadas entre las provincias para analizar cómo los menores llegan a las apuestas en línea. Según indicó, el 91% de las respuestas se concentra en dos vías: el grupo de amigos y compañeros de escuela, y las redes sociales e influencers.

En el detalle mencionado durante la entrevista, el grupo de amigos y compañeros aparece como la principal vía de acercamiento, seguido por las redes sociales y los influencers. En porcentajes menores aparecen la televisión, la publicidad en camisetas o clubes y la presencia de apuestas en eventos deportivos.

Para Medina, estos datos permiten identificar dónde debe concentrarse el trabajo preventivo. En ese sentido, relativizó el peso de la publicidad tradicional frente a la influencia de los vínculos cercanos y las redes sociales.

El funcionario también planteó que no deben confundirse los operadores legales con los sitios clandestinos, ya que, según explicó, los primeros están sujetos a controles y requisitos específicos que buscan impedir el acceso de menores.

Sobre la guía para escuelas, Medina estimó que podría presentarse “en algunas semanas”. Señaló que el material ya atravesó las etapas de redacción y revisión y que fue trabajado junto con referentes de los gabinetes técnicos educativos y del área de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos.

La intención, explicó, es que docentes y familias cuenten con una herramienta concreta para reconocer las señales de alerta y saber cómo intervenir ante una situación vinculada con las apuestas.