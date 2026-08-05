San Juan sacó de circulación un juguete por riesgo tóxico y cancerigeno

La alerta por un juguete viral considerado potencialmente tóxico activó un operativo inmediato en San Juan. Autoridades provinciales confirmaron que durante esta semana se realizaron controles en comercios y se retiraron de circulación unidades del Squeezy Dumpling, también conocido como Squishy Dumpling, un producto antiestrés que se había convertido en tendencia entre niños y adolescentes.

La medida surgió luego de una advertencia nacional que detectó niveles elevados de benceno en este tipo de juguetes. Según explicó a DIARIO HUARPE la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, el producto presentaba un porcentaje de este componente superior al permitido y, por su toxicidad, se dispuso su retiro preventivo.

“Es un material tóxico, cancerígeno. La alerta vino a nivel nacional y nosotros la replicamos en todas las provincias”, explicó Carrizo. Además, señaló que el organismo tiene la facultad de decomisar los productos y solicitar su destrucción total.

La funcionaria detalló que los operativos comenzaron de manera inmediata y que en algunos comercios los propios vendedores ya habían retirado el juguete al conocer la advertencia. “Hicimos una resolución provincial y estuvimos actuando de forma inmediata y prudente”, indicó.

Un juguete que se volvió furor antes del Día del Niño

El presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga, explicó por su parte a DIARIO HUARPE que el producto había alcanzado gran popularidad por su carácter viral y que su comercialización se había extendido rápidamente.

“Era un juguete viral que ya se estaba comercializando a nivel mundial. A medida que ingresan estos productos se convierten en un boom y todos quieren tenerlo”, señaló.

Según Quiroga, algunos comercios comenzaron a advertir un olor particular en la goma del juguete, lo que luego derivó en estudios que confirmaron la presencia de un exceso de benceno.

“Había un exceso de benceno en estos juguetes que eran tóxicos para la manipulación. Ante estos análisis comenzaron a hacer el recall (o retirada de mercado) de todos estos productos”, explicó.

El dirigente indicó que algunos importadores y jugueterías podían haber recibido unidades, mientras que otros no. Sin embargo, la mayoría de los comerciantes decidió retirarlos de la venta para evitar que quedaran al alcance de los chicos.

Recomendaciones para comprar juguetes seguros

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos remarcaron la importancia de adquirir juguetes únicamente en comercios habilitados y evitar productos vendidos en espacios informales o sin trazabilidad.

Quiroga explicó que los juguetes deben contar con códigos de barra, códigos QR y certificaciones que permitan conocer su origen y habilitación.

“Los juguetes también tienen certificaciones, al igual que los medicamentos o los alimentos. Por eso siempre recomendamos comprar en lugares habilitados, jugueterías e importadoras que tengan toda la trazabilidad del producto”, afirmó.

Desde Defensa al Consumidor confirmaron que, por el momento, no recibieron nuevas alertas vinculadas a otros juguetes, ropa o productos infantiles. Los controles continuarán para garantizar que los artículos destinados a niños cumplan con las normas de seguridad.