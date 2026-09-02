El deporte adaptado sanjuanino volvió a celebrar un importante logro nacional e internacional. El seleccionado provincial de Goalball San Juan se consagró campeón del Torneo Tres Naciones, disputado en Posadas, Misiones, luego de vencer por 10-9 a Los Búfalos de Paraguay en una final cargada de emoción y definida en tiempo complementario.

El equipo sanjuanino tuvo una destacada actuación a lo largo de todo el certamen y logró quedarse con el título tras superar una competencia que reunió a equipos de Argentina, Uruguay y Paraguay.

La delegación estuvo integrada por Lautaro Fernández, Milagros Domínguez y Nehemías Zalazar, este último con apenas 13 años. El equipo fue conducido técnicamente por Valeria Tello, con Isaac Trigo como asistente.

Un camino de menor a mayor

San Juan integró la Zona B junto a Teledata de Uruguay, Las Águilas de Paraguay y Los Fénix de San Luis.

El debut fue con un empate 13-13 ante el conjunto puntano. Luego, el seleccionado provincial mostró una importante recuperación y consiguió dos triunfos contundentes.

Primero derrotó 15-7 a Las Águilas de Paraguay y después superó con autoridad a Teledata de Uruguay por 12-2, resultados que le permitieron avanzar a las instancias decisivas.

En semifinales, el rival fue UNCU de Uruguay, ganador de la Zona A. Allí, San Juan protagonizó un encuentro parejo y consiguió imponerse por un ajustado 9-8 para asegurarse un lugar en la gran final.

Una definición para el infarto ante Paraguay

La final enfrentó a San Juan con Los Búfalos de Paraguay y fue el partido más dramático del torneo.

Ambos equipos protagonizaron un duelo equilibrado, con diferencias mínimas y un marcador abierto hasta los últimos momentos. Finalmente, el seleccionado sanjuanino logró imponerse por 10-9 en tiempo complementario, conocido en la disciplina como over time.

El triunfo desató el festejo de una delegación que había llegado a Posadas con el objetivo de competir y sumar experiencia, pero terminó regresando con uno de los títulos más importantes de su recorrido reciente.

Fernández, goleador y una joven promesa

Además del campeonato colectivo, San Juan tuvo destacados rendimientos individuales. Lautaro Fernández terminó como goleador del torneo y fue una de las piezas fundamentales del equipo durante toda la competencia.

Por su parte, Nehemías Zalazar, con apenas 13 años, se convirtió en una de las grandes revelaciones del seleccionado por su actuación y personalidad dentro de un torneo de alto nivel.

Un impulso para el deporte adaptado

La consagración vuelve a poner en valor el crecimiento del goalball y del deporte adaptado en San Juan.

La posibilidad de competir frente a equipos de otros países, sumar experiencia y representar a la provincia permite continuar fortaleciendo el desarrollo de los atletas y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones.

En Posadas, San Juan dejó en claro su presente. Tras una final definida por apenas un gol y una campaña de gran nivel, el seleccionado provincial levantó el trofeo y volvió a casa como campeón del Tres Naciones de Goalball.