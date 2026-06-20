De cara al próximo 26 de junio, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la sociedad sanjuanina se prepara para una jornada de profunda reflexión, visibilización y acción colectiva. Bajo el contundente lema "El consumo te consume, vivir sin consumo es vivir mejor", diversas entidades locales unirán sus fuerzas en una histórica marcha simbólica contra las adicciones para concientizar sobre la problemática.

El Padre Rodrigo Robles, encargado de la Comunidad Fu.e.go. que acompaña a personas en recuperación de adicciones, dialogó con DIARIO HUARPE y brindó detalles sobre la planificación de este año, destacando un hito inédito: el trabajo en red. "La idea es poder concientizar y visibilizar esta problemática", destacó el sacerdote.

Convocatoria a la jornada de concientización.

Según detalló Robles, la convocatoria tendrá lugar en la Plaza 25 de Mayo (Mendoza 204 sur) y se dividirá en distintas etapas a lo largo del día. Por la mañana, de 10:30 a 13, la vereda de la Iglesia Catedral se transformará en un espacio de encuentro con la instalación de stands informativos. Allí, cada institución mostrará a la comunidad el trabajo diario que realiza y se encargará de repartir folletería de prevención.

La actividad fuerte se reanudará en la tarde. A las 15:30 se realizará una nueva convocatoria en la puerta de la Catedral para iniciar una movilización con carteles, banderas y "mucho ruido" para llamar la atención de los transeúntes. Posteriormente, a las 16, se llevará a cabo un acto central de enorme peso institucional: la firma de un acta compromiso. "Queremos plasmar que deseamos seguir trabajando juntos para luchar contra este flagelo de las adicciones", remarcó Robles.

Exposición en la Cripta ante las autoridades

Para el cierre de la jornada, entre las 16:30 y las 18, las actividades se trasladarán a la Cripta de la Catedral. En ese espacio, las organizaciones mantendrán un encuentro clave con invitados de los sectores político, civil y de seguridad.

"Hemos invitado a distintas instituciones, como el Poder Judicial, la Policía Federal, la Policía de San Juan, municipios y el Gobierno, para poder mostrarles cómo venimos trabajando cada una de las instituciones y compartir nuestras miradas" concluyó el Padre Robles, dejando en claro que la lucha contra la droga requiere de un compromiso articulado de todo el entramado social.

Cabe destacar que de la jornada participarán activamente agrupaciones emblemáticas como la Familia Grande Hogar de Cristo (Madre de la Esperanza), Casa Pueblo, el Centro Francisco de la Municipalidad de Rawson, Noches Solidarias y la organización invitada Narcóticos Anónimos (NA), todos unidos bajo la histórica bandera de #NiUnPibeMenosPorLaDroga.