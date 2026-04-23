San Juan se muestra junto a Mendoza y San Luis en la Feria del Libro

La Feria Internacional del Libro en Buenos Aires ya es una realidad y San Juan vuelve a decir presente con una impronta marcada por la integración. En esta edición, el stand sanjuanino no se encuentra aislado, sino que forma parte de un espacio unificado junto a las provincias de Mendoza y San Luis, consolidando el bloque regional de Cuyo en la cita literaria.

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, brindó detalles sobre esta participación y resaltó la importancia de mostrarse como un equipo ante el país. "Ya está el stand, ya se inició. Está la Secretaría de Cultura allá en la Feria del Libro", confirmó el funcionario provincial.

La unión hace la fuerza

La decisión de compartir espacio no es azarosa, sino que responde a una estrategia que busca optimizar recursos y potenciar la visibilidad de los productos culturales y turísticos de la zona. "El stand ha quedado muy bonito. San Juan está obviamente junto con San Luis y con Mendoza. Gracias a Dios, tanto en cultura como en turismo se viene trabajando muy bien como región", explicó Romero a DIARIO HUARPE.

Para el ministro, esta modalidad de trabajo permite que cada provincia luzca su propia identidad sin perder el peso que otorga la unidad. "Para nosotros es un placer poder trabajar así porque hay muchas coincidencias, cada uno mantiene sus propias iniciativas. Cuando vamos en turismo, cada uno mantiene su propio desarrollo de productos turísticos o lo que a uno le interesa mostrar, pero lo hacemos como región. Y eso es algo muy bueno, que ha dado muy buenos resultados", detalló.

Una línea política clara

Romero destacó que este acercamiento con las provincias vecinas responde a un pedido expreso de los mandatarios provinciales. "Esto no se ha dado nunca anteriormente y ahora que los gobernadores nos bajan línea de que trabajemos en equipo, tenemos los equipos que nos llevamos muy bien", señaló el ministro.

En ese sentido, resaltó la sintonía que existe con sus pares de la región: "Tanto con Juan, que es el Ministro de Turismo de San Luis y Testa en Mendoza, nos llevamos muy bien, tenemos muy buenas relaciones y todos los equipos que trabajan en conjunto".

Finalmente, al ser consultado sobre si esta alianza representa un beneficio económico, Romero no dudó en afirmarlo, aunque puso el foco en el impacto positivo de la estrategia. "También, también, pero sobre todo se dan muy buenos resultados en el sentido de que haberle dado muy buen resultado a la región patagónica, por ejemplo, de trabajar en equipo", concluyó el funcionario, dejando en claro que el "modelo regional" es el camino elegido para posicionar a San Juan en la vidriera nacional.