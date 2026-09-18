San Juan se prepara para una temporada de primavera y verano diferente a la de los últimos años. Después de un largo período de sequía, la provincia podría contar con una mayor disponibilidad de agua, aunque el escenario también exige seguimiento y prevención.

La explicación está en la combinación de tres factores: la presencia de El Niño, la importante acumulación de nieve registrada durante el invierno y la posibilidad de mayores precipitaciones y tormentas intensas durante los próximos meses.

Esto no significa que necesariamente vaya a producirse una emergencia. Sí implica que existen condiciones que hacen necesario anticiparse. Por eso, la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) trabaja junto con distintas áreas del Gobierno y los municipios para identificar puntos vulnerables, realizar tareas preventivas y preparar la respuesta ante posibles contingencias.

El Niño y su posible impacto

El Niño es un fenómeno natural que se produce cuando las aguas de una extensa zona del océano Pacífico Ecuatorial se encuentran más cálidas de lo habitual. Ese cambio modifica la circulación atmosférica y puede alterar las lluvias y temperaturas en distintas regiones.

Desde julio, las mediciones registraron temperaturas en sectores del Pacífico entre 2,5 °C y 5 °C por encima de los valores normales. Las previsiones indican que el fenómeno podría continuar fortaleciéndose y alcanzar una categoría “muy fuerte” durante los próximos meses.

El Niño no significa que vaya a llover todos los días ni que sus efectos sean iguales en todas las regiones. Para San Juan, los modelos muestran mayores probabilidades de precipitaciones durante los próximos meses, por lo que el seguimiento estará puesto en la evolución del fenómeno y en distintos escenarios posibles.

Más nieve y la clave del deshielo

Desde mediados de julio, distintos frentes dejaron nevadas en la cordillera con una frecuencia e intensidad que no se registraban de la misma manera en los últimos años.

Después de años de sequía, esa nieve representa una importante reserva de agua. Cuando aumenten las temperaturas, comenzará a derretirse y alimentará los ríos.

La cantidad de nieve no es el único factor importante: también importa la velocidad con la que se produzca el deshielo. Si las temperaturas aumentan gradualmente, el proceso puede darse de manera progresiva. Una suba importante podría acelerarlo y hacer que una gran cantidad de agua llegue a los ríos en menos tiempo.

A esto se suman las posibles tormentas de primavera y verano. La combinación de un deshielo importante con lluvias intensas es uno de los escenarios que requiere mayor atención.

Más agua, pero también más riesgos

Para una provincia atravesada por la sequía, recuperar agua significa mayor disponibilidad para consumo, riego, producción y recuperación de las reservas de los diques.

El riesgo aparece cuando una gran cantidad de agua llega en poco tiempo o se concentra en un mismo lugar. Las tormentas intensas pueden hacer crecer rápidamente ríos, arroyos y cauces secos. En sectores cercanos a la montaña, el agua puede arrastrar barro, piedras y ramas y generar aluviones.

Las zonas de piedemonte, poblaciones cercanas a ríos y arroyos y sectores con antecedentes de revenición requieren especial atención. También pueden registrarse cortes en rutas y caminos ubicados en zonas aluvionales.

Además, las tormentas pueden estar acompañadas por granizo, con posibles consecuencias para la producción agrícola.

El papel de los diques y la prevención

San Juan cuenta con una capacidad de almacenamiento y regulación de agua mayor a la existente durante grandes eventos registrados décadas atrás.

Los Caracoles, Punta Negra y Ullum, sobre el río San Juan, y Cuesta del Viento, sobre el río Jáchal, permiten recibir agua y administrar los caudales para disminuir el impacto de posibles crecidas.

Sin embargo, los embalses son solamente una parte del sistema. La Provincia también trabaja sobre ríos, cauces, defensas e infraestructura mediante tareas de limpieza, encauzamiento, mantenimiento y refuerzo.

Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil aparecen entre las zonas prioritarias, junto con sectores de Albardón, Sarmiento, Zonda y Ullum. También se relevan otros puntos que puedan requerir intervenciones.

Cuándo se podrá saber qué ocurrirá

Hoy no es posible determinar cuánto lloverá durante el verano, dónde se producirá una tormenta intensa o si habrá una emergencia.

Los pronósticos estacionales permiten conocer tendencias con meses de anticipación. A medida que se aproxima un fenómeno meteorológico, los modelos ofrecen información más precisa.

Las crecidas vinculadas al deshielo pueden monitorearse con algunos días de anticipación mediante los pronósticos y el seguimiento permanente del caudal del río San Juan. Las tormentas severas y el granizo, en cambio, pueden desarrollarse rápidamente y contar con apenas algunas horas de anticipación.

Por eso, la preparación no implica alarmarse, sino anticiparse. El escenario más favorable es que el deshielo y las lluvias sean regulados normalmente por el sistema hídrico provincial. La mayor complejidad podría darse si coinciden un deshielo importante, lluvias intensas y crecidas repentinas en distintos puntos.

La presencia de El Niño no significa que ese escenario vaya a ocurrir, pero sí establece condiciones que justifican reforzar la prevención.

Para la comunidad, la recomendación es mantenerse informada mediante los canales oficiales y respetar las indicaciones de Protección Civil ante cualquier alerta.

Después de años de escasez, San Juan espera una temporada con mayor disponibilidad de agua. El desafío será recibirla, administrarla y reducir los riesgos si llega en grandes cantidades y en poco tiempo.