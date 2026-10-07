El Estadio Aldo Cantoni volverá a ser escenario este miércoles 7 de octubre de una jornada internacional de hockey sobre patines, con la presentación de la Selección Argentina ante Italia como plato fuerte de la noche.

El partido comenzará a las 21:30 y será el último compromiso del seleccionado nacional en San Juan antes de viajar a Paraguay para disputar los World Skate Games Asunción 2026.

El equipo argentino continúa con su preparación para el torneo Senior masculino, que comenzará el próximo 10 de octubre. El encuentro ante Italia será una de las últimas pruebas antes del debut en la competencia internacional.

Para el público sanjuanino, además, será la oportunidad de acompañar al seleccionado y despedirlo antes de su viaje a Asunción.

La jornada comenzará con Angola y Chile

La actividad en el Aldo Cantoni comenzará a las 19:30, con el encuentro entre Angola y Chile.

Luego, desde las 21:30, llegará el turno de Argentina e Italia, en el partido que cerrará la jornada internacional.

Programación del miércoles 7 de octubre:

19:30: Angola vs. Chile.

21:30: Argentina vs. Italia.

Lugar: Estadio Aldo Cantoni.

Cuánto cuestan las entradas

Las entradas pueden adquirirse a través de Autoentrada y también en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni.

Los valores establecidos son:

$5.000: populares y Platea Este.

$12.000: Platea Oeste con butaca.

Menores de 6 años: ingreso gratuito.

Jubilados y personas con discapacidad: ingreso sin cargo a sectores generales, presentando el carnet correspondiente.

Las entradas online están disponibles en Autoentrada.

El próximo desafío será en Paraguay

Después del partido ante Italia, el seleccionado argentino continuará su preparación final y viajará a Paraguay para afrontar los World Skate Games 2026.

El torneo Senior masculino comenzará el 10 de octubre en Asunción, donde Argentina buscará llegar con el equipo preparado luego de esta serie de compromisos internacionales.

La presentación de este miércoles tendrá así un doble atractivo para los sanjuaninos: disfrutar de una nueva jornada internacional en el Aldo Cantoni y despedir al seleccionado nacional antes de su viaje a Paraguay.