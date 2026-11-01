San Juan vivirá este domingo 1 de noviembre una nueva jornada del Ironman Full, cuya largada oficial está prevista para las 9 en el embarcadero del Dique Punta Negra. La competencia tendrá un importante operativo de tránsito que incluirá restricciones vehiculares en rutas, avenidas y calles de distintos departamentos.

La actividad comenzará a las 8:50 con la entonación del Himno Nacional Argentino en la línea de largada. En tanto, el arribo aproximado del ganador a la línea de llegada, ubicada en la Plaza del Bicentenario, está previsto entre las 17:20 y las 17:30.

El cierre de la competencia se estima entre las 23:50 del domingo y las 2 de la madrugada del lunes 2 de noviembre. Por este motivo, las autoridades dispusieron un esquema especial de circulación para acompañar el desarrollo de la prueba.

Todos los cortes de tránsito para este domingo

Las restricciones comenzarán desde las 8 en distintos puntos del recorrido de la competencia. Uno de los sectores afectados será la rotonda de calle Las Moras, donde habrá circulación vehicular restringida.

También desde las 8 estará restringida la circulación en Ruta 60, camino a Ullum. Como alternativa, se recomienda utilizar avenida Ignacio de la Roza en dirección a Zonda.

En Chimbas, la avenida Costanera tendrá restricciones vehiculares desde las 8 hasta las 17:30. La medida también alcanzará a calle Centenario, desde calle Salta hasta Ruta 40 Norte.

Para llegar a Albardón se podrá circular por un carril y utilizar la colectora de Ruta 40 Norte. De esta manera, se mantendrá una alternativa de circulación para quienes necesiten trasladarse hacia ese departamento.

Restricciones en Circunvalación y Conector Sur

El anillo externo de avenida Circunvalación tendrá restricciones desde las 12 hasta las 19, en el tramo comprendido entre Tucumán y la salida de calle Urquiza. En el Conector Sur, sector Este, se podrá circular hasta las 14.

Además, desde las 12 hasta las 18 estará restringido el tránsito desde Circunvalación hasta la Estación de Trasbordo de RedTulum. Los cruces del Conector Sur serán coordinados por efectivos policiales.

Por otra parte, avenida Libertador tendrá restricciones desde las 14, en el tramo comprendido entre calle Urquiza y calle Sarmiento. En Ruta 40 Sur, a la altura de calle 11, personal de Gendarmería estará a cargo de derivar el tránsito por calle Alfonso XIII y por Mendoza.

Acceso al Parque de Mayo y alrededores

Otro de los sectores que tendrá modificaciones será la zona cercana al Parque de Mayo. Desde las 15, el acceso a las calles Las Heras, España, 25 de Mayo y Cortínez será exclusivamente peatonal.

El operativo de circulación se extenderá durante toda la jornada del Ironman Full. Se recomienda a los conductores tener en cuenta los horarios de las restricciones y utilizar los recorridos alternativos habilitados para evitar inconvenientes.

Guía del Ironman Full en San Juan