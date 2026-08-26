San Juan se prepara para una nueva edición de Anibashing, un encuentro que busca unir el mundo del modelismo estático con la cultura geek, el anime, el cosplay, los videojuegos y distintas expresiones artísticas. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita, y se desarrollará durante dos jornadas, de 14 a 21 horas, en el Centro Cultural Conte Grand.

Amantes de animé, también tendrás su lugar. FOTO: Gentileza

El nombre del evento surge de la combinación de dos conceptos. “Ani” hace referencia al anime y, en un sentido más amplio, a la cultura geek, mientras que “bashing” proviene del término kitbashing, una técnica utilizada en el modelismo estático que consiste en combinar materiales y texturas para crear nuevas piezas.

Los organizadores explicaron que la iniciativa nació con la intención de darle una nueva mirada al tradicional concurso de modelismo estático que desde hace años se realiza entre San Juan y Mendoza. El objetivo es acercar el hobby a nuevos públicos y, al mismo tiempo, generar un encuentro entre distintas generaciones. “Con este nombre intentamos unir estos dos mundos que siempre están relacionados, ya que por lo general en el modelismo estático implica crear en escalas más pequeñas diversos personajes, escenarios de series, películas, videojuegos, etc.”, explicó Cristian Castro, uno de los organizadores.

Un concurso que reúne a participantes de distintas provincias

Uno de los principales atractivos será la realización de una nueva edición del Concurso Regional de Modelismo Estático, que tiene alcance entre San Juan y Mendoza y también forma parte del circuito nacional. Los organizadores esperan recibir participantes de diferentes provincias y superar la convocatoria de la edición anterior, cuando se presentaron más de 100 maquetas.

La cultura asiática tendrá su espacio. FOTO: Gentileza

La intención, además de promover el hobby, es utilizar el evento como una propuesta que contribuya a incentivar el turismo en San Juan, a partir de la llegada de competidores y visitantes de otras provincias. El modelismo estático permite representar una amplia variedad de temáticas: desde casas, autos y aviones hasta personajes y escenas inspiradas en películas, series y videojuegos. Esa diversidad es uno de los puntos que la organización busca integrar con el universo geek.

Una propuesta para todas las edades

Anibashing apunta a un público amplio. La programación contempla actividades destinadas tanto a niños y adolescentes como a adultos. Entre las propuestas se encuentra la Pasarela Cosplay Kids, destinada a participantes de hasta 15 años, y un concurso de cosplay performance para mayores de 15 años.

El modelismo estático, el protagonismo. FOTO: Gentileza

El concurso de modelismo estático, en tanto, estará abierto a todo el público, aunque los organizadores señalaron que suele contar con una importante participación de adultos, especialmente mayores de 30 años. El evento también busca convocar a gamers, aficionados al anime y la cultura geek, artistas y personas que simplemente quieran conocer nuevas disciplinas y encontrar un posible hobby.

Talleres gratuitos para quienes quieran iniciarse

Para quienes se acerquen por primera vez al mundo del modelismo, la organización preparó talleres de pintura a escala con diferentes temáticas. Allí se enseñarán técnicas básicas y alternativas económicas para comenzar a desarrollar esta actividad.

También habrá un taller de Scratch, además de charlas y talleres gratuitos vinculados al dibujo tradicional y digital. La agenda incluirá entrevistas con invitados, quienes compartirán sus experiencias y trayectorias con el público.

Entre las propuestas artísticas estará la participación de Missile, un grupo sanjuanino de dance cover, y la presencia de Garnier Sensei, quien brindará una propuesta relacionada con el shodo, el arte tradicional japonés de la caligrafía.

Artistas, emprendedores y cultura asiática

Anibashing también contará con un espacio Artist Alley, destinado a ilustradores y artistas. Allí participarán los sanjuaninos Joel Salinas y Dulcesilly, además de Dylan Gálvez, conocido como Perchita, quien llegará desde Córdoba.

Durante las dos jornadas funcionará también una feria de emprendedores, donde los visitantes podrán encontrar productos relacionados con el modelismo y la cultura asiática, además de propuestas gastronómicas, merchandising y otros artículos.

“Queremos que Anibashing sea un espacio de cultura, por tanto le damos el espacio a artistas, bailarines y emprendedores para que puedan expresar su arte y hacerse un lugar en la escena de los eventos”, cerraron desde la organización.