San Juan se prepara para un cambio en las condiciones del tiempo durante las próximas horas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la noche de este miércoles 21 de octubre estará marcada por la posibilidad de tormentas aisladas, mientras que el jueves se espera una jornada ventosa, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Además, las temperaturas comenzarán a descender de cara al fin de semana.

Para la noche de este miércoles, el organismo nacional anticipa una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, con una temperatura cercana a los 20°C y vientos del sector sur de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Las condiciones de inestabilidad podrían extenderse hasta la madrugada del jueves 22 de octubre, cuando se prevén tormentas aisladas y una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%. Durante las primeras horas, la temperatura rondará los 15°C.

Con el avance de la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones disminuirá hasta ubicarse entre el 0% y el 10%. En ese período, el viento del sur alcanzará velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora.

Viento y ráfagas de hasta 50 km/h en San Juan

El momento de mayor intensidad del viento se espera durante la tarde del jueves, cuando las ráfagas provenientes del oeste podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

La temperatura máxima prevista para esa jornada será de 24°C, mientras que la mínima se ubicará en los 13°C. Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado, con una temperatura aproximada de 19°C y viento del sudeste.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El pronóstico extendido del SMN anticipa que el descenso de temperatura continuará durante los próximos días. Para el viernes 23 de octubre se espera una mínima de 12°C y una máxima de 22°C.

El sábado 24 de octubre, el termómetro oscilará entre los 13°C y los 21°C, mientras que el domingo 25 se prevé una jornada todavía más fresca, con una mínima de 10°C y una máxima de apenas 17°C.

De esta manera, San Juan pasará de los 25°C previstos para este miércoles a una máxima de 17°C el domingo, lo que representa un descenso de ocho grados en pocos días.

Ante este panorama, se recomienda prestar atención a las actualizaciones del pronóstico, especialmente por la posibilidad de tormentas aisladas y la presencia de viento durante las próximas horas.