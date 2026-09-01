San Juan volverá a convertirse en escenario del humor, la imaginación y el lenguaje de los gestos con la tercera edición del Mimo Fest, que se realizará el 7 y 8 de septiembre en el Cine Teatro Municipal, desde las 19. La propuesta contará con tres funciones por jornada y reunirá a mimos, payasos y artistas de San Juan, Mendoza y Buenos Aires en espectáculos para toda la familia.

El mimo y artista sanjuanino Luis Clavero, uno de los organizadores y referente del clown en la provincia, visitó el programa Yo Te Invito y anticipó detalles de una edición que buscará acercar nuevamente al público a un espectáculo en el que hacen falta muy pocos elementos para construir mundos enteros.

Durante ambas jornadas habrá artistas locales e invitados con trayectoria nacional e internacional, en una programación pensada para que grandes y chicos disfruten del humor, los gestos y la imaginación.

Dos noches y seis funciones

El festival tendrá actividad el lunes 7 y martes 8 de septiembre. Cada noche comenzará a las 19 y contará con tres funciones, con diferentes propuestas y estilos dentro del universo del mimo y el clown.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 por jornada, mientras que también puede adquirirse un pase para los dos días por $15.000. En la boletería del Cine Teatro Municipal, el valor será de $12.000 por día.

La agenda del Mimo Fest.

¿Un mimo todavía puede sorprender a un chico?

En tiempos de celulares, videojuegos y redes sociales, una de las preguntas que surgió durante la entrevista fue si un espectáculo basado en el silencio, los gestos y la imaginación todavía consigue captar la atención de los más pequeños.

Clavero aseguró que los chicos no solamente continúan sorprendiéndose, sino que en algunos casos reaccionan incluso más que antes. Según explicó, generaciones anteriores estaban más habituadas a construir juegos a partir de elementos imaginarios: una caja podía transformarse en una casa, un palo en una espada y cualquier objeto adquirir un significado nuevo.

Hoy, con buena parte del entretenimiento mediado por pantallas, encontrarse frente a una persona que consigue hacer visible algo que en realidad no existe puede resultar todavía más desconcertante y divertido.

Cuando quieren tocar lo que no existe

Clavero contó que hubo pequeños espectadores que incluso subieron al escenario para intentar tocar los objetos imaginarios con los que interactuaba el mimo.

Allí aparece una de las particularidades de esta disciplina: no existe realmente una pared, una cuerda o un objeto, pero el trabajo corporal del artista consigue que el espectador complete aquello que falta.

De esta manera, el mimo propone algo sencillo, pero cada vez menos cotidiano: detenerse, observar y completar una historia utilizando la imaginación.

Un festival para volver a jugar

El Mimo Fest también propone recuperar el encuentro presencial entre artista y público. A diferencia de una pantalla, el espectáculo en vivo se transforma con cada reacción, carcajada e intervención de los espectadores.

El mimo y el clown trabajan con esa complicidad. Un movimiento, una mirada o un silencio pueden modificar una escena y generar una respuesta inmediata de quienes están frente al escenario.

Durante dos noches, el Cine Teatro Municipal será el punto de encuentro de artistas locales y visitantes de Mendoza y Buenos Aires. Con seis funciones en total, el Mimo Fest buscará demostrar que, aun rodeados de tecnología, todavía alcanza con un gesto y un poco de imaginación para hacer reír.