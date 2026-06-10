San Juan se prepara para una nueva edición de Fiesta Millennial, el evento que reúne a quienes crecieron con la música, los estilos y las tendencias que marcaron las décadas de los 90 y 2000. En esta oportunidad, la propuesta será una edición especial inspirada en la época dorada de MTV, los videoclips y los grandes clásicos de una generación. Las entradas en promoción pueden adquirirse a través de Avantti, con un valor de $10.000 y en Merlina Indumentaria (Galería Central, Local 15).

La “MTV Edition” se realizará el próximo viernes 12 de junio en Molly Club, ubicado en avenida Libertador 1438 Oeste, con una noche pensada para revivir los sonidos que definieron una época en la cultura pop internacional.

La musicalización estará a cargo de Matías González, DJ host de la fiesta, junto al DJ invitado D-LIRIØ, quienes prepararon un recorrido por distintos géneros que fueron protagonistas de aquellos años. El público podrá disfrutar de una selección que incluirá Techno dark, Nu Metal, Pop, Rock Internacional, Dance, Eurodance y otros éxitos inolvidables de los 90 y 2000.

Fiesta Millennial se consolidó como una de las propuestas temáticas más convocantes para el público adulto de San Juan, con una experiencia basada en la nostalgia, el entretenimiento y el reencuentro con canciones que acompañaron a toda una generación.

La organización indicó que el evento está recomendado para mayores de 25 años, aunque el ingreso será exclusivo para mayores de 18 años.