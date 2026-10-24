San Juan se quedó con cuatro de los cinco Gran Oro de la Cata Nacional de Vinos

La vitivinicultura sanjuanina tuvo una destacada participación en la XXXVIII edición del Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan 2026. La provincia obtuvo cuatro de los cinco premios Gran Oro, la máxima distinción del certamen, que reconoció con 96 puntos a etiquetas de bodegas de Iglesia, Calingasta, Caucete y San Martín.

De acuerdo con el comunicado del Consejo Profesional de Enólogos y el Centro de Enólogos de San Juan, el concurso evaluó a ciegas 376 muestras de 90 establecimientos vitivinícolas de 14 provincias argentinas. La competencia se realizó con el auspicio del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, y bajo las normas internacionales de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Los cuatro vinos sanjuaninos que alcanzaron el máximo puntaje fueron elaborados con distintas variedades y procedencias, lo que reflejó la diversidad productiva de los oasis vitivinícolas locales.

Los cuatro vinos sanjuaninos premiados con Gran Oro

Entre las etiquetas distinguidas se encuentra Pampa del Cura Malbec 2021, elaborado por el enólogo Pedro Pelegrina para Bodega Aguas del Cura S.A., en el Valle de Iglesia. También obtuvo 96 puntos Sorocayo Malbec 2025, producido por el mismo enólogo para Bodega Finca Basin S.A., en el Valle de Calingasta, donde los viñedos se encuentran entre los 1.350 y los 1.700 metros sobre el nivel del mar.

El tercer reconocimiento fue para Casa Montes Malbec-Petit Verdot-Cabernet Franc-Syrah 2021, elaborado por Pedro Pelegrina, Teresa Sánchez y Matías Blanco para Bodegas y Viñedos Casa Montes S.A., en Caucete, dentro del Valle de Tulum.

La cuarta distinción correspondió a AYA Malbec 2023, elaborado por Lucas Enrique Díaz y Lucas Gómez para Bodega Viñedos Pie de Palo S.A., en el departamento San Martín.

El quinto Gran Oro quedó en manos de La Rioja, con el vino Raza Argentina Blend de Blancas Torrontés-Chardonnay 2026.

San Juan también consiguió la Mención Especial Oro, de 94 puntos, en la categoría de elaboración familiar. El reconocimiento fue para Fincas Berenguer - Elaboración Familiar Mistela 2025, del productor Juan Pablo Berenguer Mas, con elaboración de Juan Berenguer.

Las escuelas de San Juan también sumaron medallas

El desempeño provincial incluyó a instituciones educativas vinculadas con la formación enológica y la producción vitivinícola.

El Instituto Superior Técnico Profesional en Enología e Industrias Frutihortícolas obtuvo una medalla de Oro, con 92 puntos, por el espumante Prácticas 3 Rosado Extra Brut Pinot Gris-Malbec 2025. También consiguió una medalla de Plata, con 90 puntos, por Prácticas 3 Brut Nature Pinot Gris 2025.

Por su parte, la Universidad Católica de Cuyo recibió una medalla de Oro, con 91 puntos, por Buenaventura Blend de Blancas. La Escuela Agrotécnica Profesora Ana Pérez Ciani también se destacó con su vino CUANI Torrontés Riojano 2026.

A estos resultados se sumó la medalla de Plata obtenida por la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra, que alcanzó 90 puntos con SAAVEDRA Wines Criolla 2025. La Escuela de Fruticultura y Enología, en tanto, recibió una medalla de Plata, con 88 puntos, por su Mistela 2025.

El Malbec fue la variedad más premiada

En la edición 2026 se entregaron 216 premios: 118 medallas de Plata, correspondientes a vinos que obtuvieron entre 86 y 90 puntos; 92 medallas de Oro, para aquellos que alcanzaron entre 91 y 94 puntos; cinco Gran Oro, con 96 puntos, y una Mención Especial Oro.

Entre las variedades reconocidas, el Malbec tuvo la mayor presencia: apareció en 90 de los 216 vinos premiados y formó parte de cuatro de las cinco etiquetas que alcanzaron el Gran Oro.

El Torrontés, por su parte, fue la segunda variedad más premiada, con 25 galardones. Además, integró el corte del único vino blanco que obtuvo la máxima distinción nacional, elaborado por una bodega de La Rioja.

Los resultados de la Cata San Juan 2026 dejaron así una amplia representación de la producción provincial, desde bodegas comerciales hasta establecimientos educativos y elaboradores familiares, con reconocimientos para distintas variedades y regiones vitivinícolas.