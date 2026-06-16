San Juan volvió a sentir con fuerza el avance del frío y se posicionó entre las ciudades argentinas con las temperaturas más bajas registradas durante la mañana de este martes 16 de junio. La jornada comenzó con valores cercanos a los 3 grados, en un contexto marcado por el ingreso de aire polar que afecta a gran parte del país.

Mientras localidades patagónicas y del norte argentino encabezaron el ranking nacional elaborado con datos del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia cuyana también se destacó por las bajas marcas térmicas, consolidándose entre las jurisdicciones más frías de la jornada.

El fenómeno se produce en medio de una seguidilla de días con temperaturas por debajo de los valores habituales para esta época del año. En la capital sanjuanina se registraron mínimas cercanas a los 3 y 4 grados durante las primeras horas del día, acompañadas por una elevada sensación de frío y condiciones estables, sin precipitaciones.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días, con mañanas frías, presencia de heladas en zonas rurales y máximas que apenas lograrán ubicarse entre los 16 y 18 grados. Las condiciones favorecerán la persistencia del ambiente invernal en todo el territorio provincial.

En distintos puntos de San Juan también se reportaron temperaturas aún más bajas, especialmente en sectores cordilleranos y precordilleranos, donde el frío se hizo sentir con mayor intensidad. La situación se enmarca en una ola polar que mantiene bajo vigilancia a gran parte del centro y oeste argentino.

Los especialistas recomiendan extremar los cuidados durante las primeras horas de la mañana y por la noche, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, ante la continuidad de las bajas temperaturas previstas para el resto de la semana.