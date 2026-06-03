San Juan capital se posicionó este miércoles 3 de junio entre las ciudades más frías del país, de acuerdo al ranking difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en una jornada marcada por el descenso de las temperaturas en gran parte del territorio argentino.

Según el informe oficial, la ciudad registró una temperatura de 6,5°C en las primeras horas del día, con una sensación térmica de 4°C y un nivel de humedad que alcanzó el 100%, lo que acentuó la percepción de frío entre los sanjuaninos.

Con estos valores, la capital provincial se ubicó en el quinto lugar del ranking nacional de temperaturas más bajas, en una lista encabezada por La Quiaca, en Jujuy, donde se registraron -2°C, seguida por Malargüe, en Mendoza, y Perito Moreno, en Santa Cruz.

El informe también incluyó a otras ciudades con registros similares, como El Calafate, Azul y Mar del Plata, evidenciando un marcado descenso térmico en distintas regiones del país, tanto en el norte como en la Patagonia.

Las temperaturas más frías de la Argentina este miércoles 3 de junio. (Captura: smn.gob.ar)

Las condiciones meteorológicas estuvieron acompañadas por altos niveles de humedad en gran parte del territorio, lo que generó sensaciones térmicas aún más bajas que las temperaturas registradas.

Este escenario responde al ingreso de una masa de aire frío que afecta a buena parte del país, provocando mañanas frías y temperaturas invernales incluso en zonas donde habitualmente los registros son más moderados.

Desde el SMN recomiendan extremar los cuidados ante las bajas temperaturas, especialmente en grupos de riesgo, y mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones climáticas durante los próximos días.