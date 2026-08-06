El Teatro del Bicentenario volverá a convertirse en el escenario de uno de los encuentros corales más importantes de la región. Los días 15 y 16 de agosto, se realizará el Festival Internacional de Coros Infantiles y Juveniles "En el canto hay unidad", una propuesta que reunirá a agrupaciones de San Juan, Córdoba, Mendoza y Corrientes con el objetivo de fortalecer el intercambio artístico y humano a través de la música.

El director del Coro de Niños y Jóvenes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Jorge Fuentes, explicó a DIARIO HUARPE que el festival nació del deseo de compartir el trabajo que realizan los coros sanjuaninos con otras agrupaciones del país y del mundo.

"La iniciativa surge por las ganas de compartir lo que hacemos con otras agrupaciones de la Argentina y del mundo. También queremos nutrirnos de lo que hacen ellos, porque ese intercambio enriquece y eleva el nivel de nuestras agrupaciones", expresó.

Fuentes destacó que San Juan cuenta con las condiciones necesarias para albergar un evento de estas características y aseguró que la provincia posee "una infraestructura ideal" para recibir este tipo de festivales, con espacios como el Teatro del Bicentenario y otros escenarios culturales de primer nivel.

Además del aspecto artístico, el director remarcó el valor humano del encuentro. "Recibir a gente implica que las familias confían en nosotros y nos entregan su tesoro más preciado, que son sus hijos. Eso representa una enorme responsabilidad y un gran honor. Tratamos de brindarles lo mejor que tenemos y hacer que se sientan como en casa", sostuvo.

En ese sentido, también puso en valor la hospitalidad de los sanjuaninos. "La gente de San Juan es muy cálida. Quienes vienen de afuera lo sienten, lo agradecen y eso hace que la experiencia sea aún más especial", afirmó.

Fuentes recordó que la edición de este año es la segunda con convocatoria abierta, luego de que en 2025 el festival adquiriera carácter internacional. Anteriormente se realizaban encuentros con coros invitados, pero el crecimiento del proyecto permitió ampliar la participación.

"El festival va creciendo año a año gracias al apoyo de la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el Ministerio de Educación, la Legislatura Provincial y el Teatro del Bicentenario. La unión de todas esas voluntades hace posible este gran encuentro", destacó.

Programación

El sábado 15 de agosto, a las 18:30, se realizará el Concierto de Gala, con la participación del Coro Los Jilgueritos UNSJ, el Coro de Niños Preparatorio UNSJ y el Coro de Niños Cantores de Córdoba. Las entradas se pueden adquirir en https://tuentrada.com/en-el-canto-gala

En tanto, el domingo 16 de agosto, a las 17:30, tendrá lugar el Concierto de Cierre, con el Coro de Niños y Jóvenes UNSJ, el Coro Femenino Escuela del Magisterio (Mendoza) y Pomberitos Cantores (Corrientes). La jornada culminará con un emotivo cierre en el que todos los coros compartirán el escenario en un gran canto conjunto, reflejando el espíritu que da nombre al festival: "En el canto hay unidad". Los tickets se pueden adquirir en https://tuentrada.com/en-el-canto-cierre

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