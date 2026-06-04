Deportes > Alta competencia
San Juan será sede del Nacional de Cadetes B de handball con 32 equipos
POR REDACCIÓN
Entre el lunes 8 y el sábado 13 de junio, la provincia de San Juan se convertirá en el epicentro del balonmano nacional al albergar el Campeonato Nacional de Cadetes B. El evento, organizado por la Federación Sanjuanina de Balonmano con el respaldo del Gobierno provincial, reunirá a 32 equipos de todo el país, movilizando a cerca de 700 deportistas junto a sus cuerpos técnicos y familias.
Para dar respuesta a la gran cantidad de encuentros programados, la organización dispuso tres sedes estratégicas en la provincia: el Estadio Aldo Cantoni, Estadio Marcelo García y el Gimnasio Norberto Ambrosini.
Este despliegue permitirá que la competencia se desarrolle de manera fluida, garantizando condiciones óptimas para el desempeño de los jóvenes atletas. Cada delegación contará con hasta 18 jugadores y un cuerpo de auxiliares, asegurando la profesionalización y el seguimiento necesario para esta categoría formativa.
La provincia no será solo anfitriona, sino que tendrá un papel protagónico dentro de la cancha: cinco equipos representantes de San Juan buscarán dejar el título en casa, midiéndose ante los mejores combinados de las distintas regiones argentinas.
Con la realización de este torneo, San Juan reafirma su estatus como sede predilecta para la organización de eventos deportivos de relevancia nacional. La llegada de cientos de visitantes durante esta semana no solo impulsa el nivel competitivo del hándbol sanjuanino, sino que también dinamiza el sector turístico y hotelero de la provincia.
GRUPOS TORNEO NACIONAL CADETES DAMAS B 2026
Zona “A”
E M Patagones (Río Negro)
Chaco For Ever (Chaco)
Gran Rosario (Santa Fe)
S L Russell (Mendoza)
Zona “B”
UBA (Metropolitana)
Centenario (Neuquén)
San Juan Vial (San Juan)
UN Cuyo (Mendoza)
Zona “C”
M Montecristo (Córdoba)
Regatas Mendoza (Mendoza)
Argentinos Juniors (Metropolitana)
Universidad Nacional San Juan (San Juan)
Zona “D”
Club Atlético Lanús (Metropolitana)
Tupungato (Mendoza)
Jockey Club (Córdoba)
Ferrocarril Carril (Entre Ríos)
FIXTURE TORNEO NACIONAL CADETES DAMAS B 2026
Lunes 8 de junio
Zona A - E. M. Patagones (Río Negro) vs Gran Rosario (Santa Fe)
Zona A - S L Russell (Mendoza) vs Chaco For Ever (Chaco)
Zona B - UBA (Metropolitana) vs San Juan Vial (San Juan)
Zona B - Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza) vs Centenario (Neuquén)
Zona C - Montecristo (Córdoba) vs Argentinos Juniors (Metropolitana)
Zona C - Universidad Nacional San Juan (San Juan) vs Regatas Mendoza (Mendoza)
Zona D - Club Atlético Lanús (Metropolitana) vs Jockey Club (Córdoba)
Zona D - Ferrocarril C (Entre Ríos) vs Tupungato (Mendoza)
Martes 9 de junio
Zona A - S L Russell (Mendoza) vs Gran Rosario (Santa Fe)
Zona A - Chaco For Ever (Chaco) vs E M Patagones (Río Negro)
Zona B - Universidad de Cuyo (Mendoza) vs San Juan Vial (San Juan)
Zona B - Centenario (Neuquén) vs UBA (Metropolitana)
Zona C - Universidad Nacional San Juan (Mendoza) vs Argentinos Juniors (Metropolitana)
Zona C - Regatas Mendoza (Mendoza) vs M Montecristo (Córdoba)
Zona D - Ferrocarril C (Entre Ríos) vs Jockey Club (Córdoba)
Zona D - M Tupungato (Mendoza) vs C. A. Lanús (Metropolitana)
Miércoles 10 de junio
Zona A - Gran Rosario (Santa Fe) vs Chaco For Ever (Chaco)
Zona A - E. M Patagones (Río Negro) vs S L Russell (Mendoza)
Zona B - San Juan Vial (San Juan) vs Centenario (Neuquén)
Zona B - UBA (Metropolitana) vs Universidad de Cuyo (Mendoza)
Zona C - Argentinos Juniors (Metropolitana) vs Regatas Mendoza (Mendoza)
Zona C - M Montecristo (Córdoba) vs Universidad Nacional de San Juan (San Juan)
Zona D - Jockey Club (Córdoba) vs M Tupungato (Mendoza)
Zona D - Club Atlético Lanús (Metropolitana) vs Ferrocarril C (Entre Ríos)
GRUPOS TORNEO NACIONAL CADETES CABALLEROS B 2026
Zona A
ETIEC (Mendoza)
Municipalidad de Pocito (San Juan)
Cedep Pesc (Mendoza)
Argentinos Juniors (Metropolitana)
Zona B
Chos Malal (Neuquén)
Petroquímica (Chubut)
Club San Roque (Chaco)
Vélez Sarsfield (FMB)
Zona C
Atlético Platense (Metropolitana)
CEF N°1 (Neuquén)
Defensa Tandil (Tandil)
San Juan Vial (San Juan)
Zona D
M Alta Gracia (Córdoba)
M Patagones (Río Negro)
San Fernando (Metropolitana)
Universidad Nacional San Juan (San Juan)
FIXTURE TORNEO NACIONAL CADETES CABALLEROS B 2026
Lunes 8 de junio
Zona A - ETIEC (Mendoza) vs Cedep Pesc (Mendoza)
Zona A - Argentinos Juniors (Metropolitana) vs Municipalidad de Pocito (San Juan)
Zona B - Chos Malal (Neuquén) vs Club San Roque (Chaco)
Zona B - Vélez Sarsfield (Metropolitana) vs Petroquímica (Chubut)
Zona C - Club Atlético Platense (Metropolitana) vs Defensa Tandil (Tandil)
Zona C - San Juan Vial (San Juan) vs CEF N°1 (Neuquén)
Zona D - M Alta Gracia (Córdoba) vs San Fernando (Metropolitana)
Zona D - Universidad Nacional de San Juan (San Juan) vs E. M. Patagones (Río Negro)
Martes 9 de junio
Zona A - Argentinos Juniors (Metropolitana) vs Cedep Pesc (Mendoza)
Zona A - Municipalidad de Pocito (San Juan) vs ETIEC (Mendoza)
Zona B - Vélez Sarsfield (Metropolitana) vs Club San Roque (Chaco)
Zona B - Petroquímica (Chubut) vs Chos Malal (Neuquén)
Zona C - San Juan Vial (San Juan) vs Defensa Tandil (Tandil)
Zona C - CEF N°1 (Neuquén) vs C.A. Platense (Metropolitana)
Zona D - Universidad Nacional de San Juan (San Juan) vs San Fernando (Metropolitana)
Zona D - E. M. Patagones (Río Negro) vs M Alta Gracia (Córdoba)
Miércoles 10 de junio
Zona A - Cedep Pesc (Mendoza) vs Municipalidad de Pocito (San Juan)
Zona A - ETIEC (Mendoza) vs Argentinos Juniors (Metropolitana)
Zona B - Club San Roque (Chaco) vs Petroquímica (Chubut)
Zona B - Chos Malal (Neuquén) vs Vélez Sarsfield (Metropolitana)
Zona C - Defensores de Tandil (Tandil) vs CEF N°1 (Neuquén)
Zona C - Club Atlético Platense (Metropolitana) vs San Juan Vial (San Juan)
Zona D - San Fernando (Metropolitana) vs E M Patagones (Río Negro)
Zona D - M Alta Gracia (Córdoba) vs Universidad Nacional de San Juan (San Juan)