San Juan volverá a ser protagonista del futsal nacional con la disputa del Torneo Nacional Federal Amateur Masculino Zona Ascenso 2026. La competencia reunirá a 12 equipos de distintos puntos del país y se desarrollará desde el miércoles 12 hasta el domingo 16 de agosto.

La provincia tendrá tres representantes en busca del ascenso. Gloria Sanjuanina y Club Barrio Mercedario integrarán la Zona A junto a Gran Rey de San Nicolás y Vuriclub de Bariloche.

Por su parte, Barrios de Pie formará parte de la Zona C, donde se medirá con Club Unión Santacruceño, Auri Fútbol Club de Salta y La Máquina Club de San Luis. La Zona B estará integrada por Banco Nación de Rosario, Los Bosteros de San Luis Capital, Camioneros de Ushuaia y Banco Provincia de Mar del Plata.

El debut será en el Velódromo Chancay

La fase inicial se disputará entre el miércoles 12 y el viernes 14 de agosto en el Velódromo Vicente Alejo Chancay. La actividad comenzará a las 10:00, mientras que a las 20:00 se realizará el acto inaugural.

Luego, desde las 21:00, Gloria Sanjuanina y Barrio Mercedario protagonizarán el duelo entre sanjuaninos. Ese mismo miércoles, a las 18:00, Barrios de Pie hará su debut frente a Club Unión Santacruceño.

Las semifinales están previstas para el sábado 15 de agosto, a las 19:00 y 21:00, en un estadio que todavía resta confirmar. La definición del torneo será el domingo 16, desde las 12:30.

Barrio Mercedario se sumó al torneo

Barrio Mercedario consiguió su lugar en la competencia luego de que el Departamento de Futsal del Consejo Federal le otorgara la participación en reemplazo de 6 de Noviembre de Formosa.

La incorporación se produjo como reconocimiento a la organización del último Torneo Nacional Promocional de Futsal. De esta manera, el conjunto sanjuanino tendrá la posibilidad de competir ante equipos de diferentes regiones del país.

Con tres representantes locales y una programación que reunirá a 12 equipos, San Juan se prepara para recibir una nueva competencia de alcance nacional en el futsal masculino.