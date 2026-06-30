San Juan volverá a convertirse en el epicentro del deporte nacional con la realización del Torneo Nacional Federal Amateur Promocional Masculino de Futsal 2026, que reunirá a diez equipos de diferentes provincias del país entre el 1 y el 5 de julio. La competencia contará con el respaldo del Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Deporte y la Agencia Deporte San Juan, dependientes del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

El certamen comenzará el miércoles 1 de julio en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, escenario que también albergará el acto inaugural previsto para las 19. A partir de la segunda jornada, toda la actividad se trasladará al estadio Aldo Cantoni, donde se disputarán los encuentros restantes, incluidas las semifinales y la gran final.

En total participarán diez equipos provenientes de San Juan, Catamarca, Tierra del Fuego, San Luis, Buenos Aires, Río Negro, Entre Ríos y Formosa. Los representantes locales serán Barrio Mercedario y Barrios de Pie, que buscarán aprovechar la localía para pelear por el título.

La fase inicial se desarrollará entre miércoles y viernes con partidos programados desde las 13 hasta las 23. Posteriormente, el sábado se jugarán las semifinales, mientras que el domingo 5 de julio, a las 12.30, se disputará la final que definirá al campeón del certamen.

Los equipos fueron distribuidos en tres zonas. La Zona A estará integrada por Sindicato de Luz y Fuerza de Catamarca, Camioneros de Ushuaia, Spartanos de San Luis y Defensores de Villa Ramallo. La Zona B la conformarán Barrio Mercedario de San Juan, Estudiantes Unidos de Bariloche y Sindicato de Empleados de Comercio de La Paz, Entre Ríos. En tanto, la Zona C estará integrada por 9 de Julio de Formosa, Argentinos del Sud de Mar del Plata y Barrios de Pie de San Juan.

La primera fecha tendrá como plato fuerte los debuts de los equipos sanjuaninos. A las 20 se enfrentarán Argentinos del Sud de Mar del Plata y Barrios de Pie, mientras que desde las 22 será el turno de Mercedario Rawson Futsal frente a 9 de Julio de Formosa.

Desde la organización destacaron que este tipo de competencias consolidan a San Juan como sede de grandes eventos deportivos nacionales, con un impacto que trasciende lo estrictamente deportivo. Además de promover el crecimiento del futsal, el torneo genera movimiento turístico, actividad económica y una importante convocatoria de deportistas, dirigentes y público de distintos puntos del país, reafirmando el compromiso de la provincia con el desarrollo del deporte como política de Estado.